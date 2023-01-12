Що трапиться з вами, якщо часто пити каву натщесерце: заява вчених

Чим кава зранку корисна

Кава має приголомшливий смак і дає необхідний заряд енергії перед робочим днем, Напій також допомагає прискорити метаболізм і спалювати жир, покращує когнітивне здоров'я та, можливо, допомагає вам жити довше. Проте кава натщесерце з самого ранку може мати не найкращий ефект на ваше здоров'я.

Чому не варто пити каву на пустий шлунок

Гормон стресу

Один з поширених аргументів на користь відмови від кави вранці пов'язаний з її впливом на вироблення кортизолу, також відомого як гормону стресу. Рівень кортизолу в організмі падає і змінюється в природному циклі протягом дня.

Кофеїн може спричинити підвищення рівня кортизолу, тому вживання його потенційно може призвести до нездорового рівня гормону стресу.

Кава натщесерце підвищує кислотність і рівень кортизолу в організмі (фото: Freepik)

Проте дослідники виявили, що люди, які регулярно п'ють каву, відчувають набагато менший підйом кортизолу від кофеїну. Крім того, це невелике підвищення є лише тимчасовим і навряд чи призведе до довгострокових наслідків для здоров'я.

Більший ризик кислотного рефлюксу

Кофеїн стимулює гормон під назвою гастрин, який спонукає ваш шлунок вивільняти соляну кислоту. Він також може знизити тиск у нижньому стравохідному сфінктері. Це може призвести до кислотного рефлюксу, оскільки кислота зі шлунка повертається вгору в стравохід.

Симптоми кислотного рефлюксу включають відчуття печіння в грудях, кислий або гіркий присмак, проблеми з ковтанням або відригування невеликої кількості їжі чи рідини.

Навіть якщо ви вживаєте каву без кофеїну, ви все одно не можете бути переконаними, що шлунок не страждає. Звісно, у процесі видалення кофеїну частина кислот видаляється з кави. Але для людей з високою чутливістю вживання кави без кофеїну перед їдою може збільшити ризик болю в шлунку.