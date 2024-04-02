Що б такого з'їсти, аби схуднути? Нестандартні поради про то, як відмовитися від зайвої їжі

1. Експерт порадила подумати, яку потребу ви задовольняєте їжею - чи ви у пошуку їжі, коли вам сумно чи нудно? Чи відчуваєте ви образу і вам потрібно відразу її заїсти?

Вона запропонувала виконати просту вправу. На аркуші паперу написати слово "їжа", а під ним всі свої думки, з якими у вас асоціюється це слово - що воно вам дає, які емоції виникають?

А напроти подумати, як цю емоцію, цю цінність можна реалізувати по-іншому.

Наприклад, їжа - це те, що рятує від нудьги. Рішення - коли виникає це відчуття, я беру в руки книгу, яку давно мріяла прочитати.

2. Відкоригувати харчування. Люди більш схильні до переїдання, коли не мають налагодженої системи харчування. Коли не виділяють часу для їжі, а потім через сильне відчуття голоду все компенсують у вечірній час.

Найефективнішим кроком стане - дотримуватися режиму харчування. Саме це допомагає контролювати голод та уникати зривів.

"Оцініть ваш день та вирішить, в який час вам буде зручно снідати, обідати та вечеряти. Якщо між прийомами їжі виникає сильне відчуття голоду, подумайте - "можливо вам потрібен перекус" і його сплануйте також", - радить Юлія Коваль.

Зробіть прийоми їжі поживними та збалансованими. На допомогу прийде метод здорової тарілки. Найімовірніший, що після капучино з цукеркою через 1,5-2 години ви відчуєте голод, аніж після риби з печеною картоплею та хорошою порцією овочевого салату.

3. Зробіть харчування більш свідомим. Для цього потрібно їсти повільно, насолоджуючись їжею та час від часу класти виделку і запитувати себе: "Можливо ви вже ситі й не потрібно доїдати?"

Також перш ніж потягнутися за цукеркою чи чимось іншим, поставте собі запитання: "Я дійсно цього зараз хочу? Я дійсно голодна, так можливо прийшов час поїсти?"

4. Приділіть увагу здоровому сну. Це надто важливо. Адже не якісний сон впливає на харчову поведінку, а саме на вибір більш жирної, високо вуглеводної їжі, солодкої. Після неповноцінного сну ми більш схильні до частих перекусів.

5. Не забувайте себе хвалити та ніколи не знецінюйте свої досягнення. І забудьте про відчуття провини. Ці емоції вас не варті.