UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що б такого з'їсти, аби схуднути? Нестандартні поради про то, як відмовитися від зайвої їжі

Як навчитися контролювати їжу та почати худнути (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Багато людей помічають за собою ситуації, які ведуть до переїдання. Це і постійна потреба щось пожувати, і зайве печиво при відвідуванні кухні, і споглядання у холодильник у пошуку чогось смачненького. Більшість таких випадків - не про фізичну потребу харчування, а про емоційну, а простіше - про заїдання емоцій. Саме воно веде до збільшення ваги.

Як позбавитися від таких звичок і припинити переїдати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Юлію Коваль в Instagram.

1. Експерт порадила подумати, яку потребу ви задовольняєте їжею - чи ви у пошуку їжі, коли вам сумно чи нудно? Чи відчуваєте ви образу і вам потрібно відразу її заїсти?

Вона запропонувала виконати просту вправу. На аркуші паперу написати слово "їжа", а під ним всі свої думки, з якими у вас асоціюється це слово - що воно вам дає, які емоції виникають?

А напроти подумати, як цю емоцію, цю цінність можна реалізувати по-іншому.

Наприклад, їжа - це те, що рятує від нудьги. Рішення - коли виникає це відчуття, я беру в руки книгу, яку давно мріяла прочитати.

2. Відкоригувати харчування. Люди більш схильні до переїдання, коли не мають налагодженої системи харчування. Коли не виділяють часу для їжі, а потім через сильне відчуття голоду все компенсують у вечірній час.

Найефективнішим кроком стане - дотримуватися режиму харчування. Саме це допомагає контролювати голод та уникати зривів.

"Оцініть ваш день та вирішить, в який час вам буде зручно снідати, обідати та вечеряти. Якщо між прийомами їжі виникає сильне відчуття голоду, подумайте - "можливо вам потрібен перекус" і його сплануйте також", - радить Юлія Коваль.

Зробіть прийоми їжі поживними та збалансованими. На допомогу прийде метод здорової тарілки. Найімовірніший, що після капучино з цукеркою через 1,5-2 години ви відчуєте голод, аніж після риби з печеною картоплею та хорошою порцією овочевого салату.

3. Зробіть харчування більш свідомим. Для цього потрібно їсти повільно, насолоджуючись їжею та час від часу класти виделку і запитувати себе: "Можливо ви вже ситі й не потрібно доїдати?"

Також перш ніж потягнутися за цукеркою чи чимось іншим, поставте собі запитання: "Я дійсно цього зараз хочу? Я дійсно голодна, так можливо прийшов час поїсти?"

4. Приділіть увагу здоровому сну. Це надто важливо. Адже не якісний сон впливає на харчову поведінку, а саме на вибір більш жирної, високо вуглеводної їжі, солодкої. Після неповноцінного сну ми більш схильні до частих перекусів.

5. Не забувайте себе хвалити та ніколи не знецінюйте свої досягнення. І забудьте про відчуття провини. Ці емоції вас не варті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняВагаПоради дієтологапохудение