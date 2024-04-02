Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Нестандартные советы о том, как отказаться от лишней еды

1. Эксперт посоветовала подумать, какую потребность вы удовлетворяете едой - вы в поиске пищи, когда вам грустно или скучно? Чувствуете ли вы обиду и вам нужно сразу ее заесть?

Она предложила проделать простое упражнение. На листе бумаги написать слово "еда", а под ним все свои мысли, с которыми у вас ассоциируется это слово – что она вам дает, какие эмоции возникают?

А напротив, подумать, как эту эмоцию, эту ценность можно реализовать по-другому.

Например, еда – это то, что спасает от скуки. Решение – когда возникает это чувство, я беру в руки книгу, которую давно мечтала прочесть.

2. Откорректировать питание. Люди более склонны к перееданию, когда не имеют отлаженной системы питания. Когда не выделяют время для еды, а затем из-за сильного ощущения голода все компенсируют в вечернее время.

Самым эффективным шагом станет – соблюдать режим питания. Это помогает контролировать голод и избегать срывов.

"Оцените ваш день и решите, в какое время вам будет удобно завтракать, обедать и ужинать. Если между приемами пищи возникает сильное чувство голода, подумайте - "возможно, вам нужен перекус" и его спланируйте также", - советует Юлия Коваль.

Сделайте приемы пищи питательными и сбалансированными. На помощь придет способ здоровой тарелки. Вероятнее всего, после капучино с конфетой через 1,5-2 часа вы почувствуете голод, чем после рыбы с печеным картофелем и хорошей порцией овощного салата.

3. Сделайте питание более сознательным. Для этого нужно есть медленно, наслаждаясь едой и время от времени класть вилку и спрашивать себя: "Возможно вы уже сыты и не нужно доедать?"

Также прежде чем потянуться за конфетой или чем-нибудь другим, задайте себе вопрос: "Я действительно этого сейчас хочу? Я действительно голодна, так возможно пришло время поесть?"

4. Уделите внимание здоровому сну. Это очень важно. Не качественный сон ведь влияет на пищевое поведение, а именно на выбор более жирной, высоко углеводной пищи, сладкой. После неполноценного сна мы более подвержены частым перекусам.

5. Не забывайте себя хвалить и никогда не обесценивайте свои достижения. И забудьте о чувстве вины. Эти эмоции вас не стоят.