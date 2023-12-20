Що таке суха чистка речей і як її застосувати у повсякденному житті

Що таке суха чистка речей

Сучасний ритм життя ставить перед нами виклик - як зберегти стиль та стан власної гардеробної в тому числі, коли у тебе елементарно не вистачає часу на повноцінний догляд за речами окремо та в цілому.

Особливе місце серед різноманітних методів догляду за одягом займає суха чистка, яка стала незамінним методом догляду тканин, які вимагають особливого ставлення.

Суха чистка - це очищення виробів від забруднень без використання води та миючих засобів, що треба прати або вимивати рідиною.

При такому способі чистки застосовуються спеціальні розчинники, що не руйнують структуру тканини та зберігають речі у гарному стані та ще й очищують їх.

Залежно від природи плями, підбирається відповідний розчинник максимально ефективний саме для такого виду плям.

Суха чистка речей у повсякденному житті (фото: Freepik)

Найголовніша перевага сухого хімічного чищення в тому, що вона абсолютно не деформує виріб, тобто, ви можете не перейматися про те, що, наприклад, ваша улюблена кофтинка стане замалою на вас або навпаки розтягнеться.

Такого ефекту досягти при чистці за допомогою води неможливо, оскільки взаємодія тканини з водою, у будь-якому разі, призведе до її деформації.

Професійні хімчистки володіють вмінням дбайливо ставитися до матеріалів та здатні видаляти плями, які можуть бути складними для звичайного прання.

Однак важливо пам'ятати, що не всі види тканин відповідають сухій чистці.

Іноді традиційне прання є кращим вибором, і слід дотримуватися рекомендацій з догляду, про які пишуть виробники.