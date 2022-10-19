Що таке стоматит, чому з'являється і як лікувати

Зазвичай вважають, що стоматит, це захворювання виключно дитяче, однак, це зовсім не так. Стоматит, як запальне захворювання слизової і м'яких тканин порожнини рота може виникати в будь-якому віці.

Чому виникає таке захворювання - читайте нижче .

Стоматит може виникати через ряд таких проблем:

Недостатня гігієна ротової порожнини;

Інфекції (вірусні, бактеріальні, грибкові);

Захворювання шлунково-кишкового тракту;

Нестача вітамінів;

Травми.

Якщо ігнорувати таке захворювання, то це призводить до зниження імунітету, а іноді навіть до інтоксикації та лихоманки. Тому важливо одразу розпізнати симптоми стоматиту.

Основні симптоми

Запальний процес вражає слизову і викликає виражені симптоми:

почервоніння і набряк язика;

білий наліт;

загальне нездужання;

утворення багатьох дрібних бульбашок і виразок.

Через сильну чутливість та запалення язика хворий не може приймати їжу, можливе підвищення температури, безсоння і дратівливість.

До основних ознак стоматиту у дитини входить:

дитина капризує, відмовляється від їжі (діти до року) через біль;

підвищена температура тіла, без видимих ознак хвороби;

наліт і ранки в роті;

неприємний запах з рота;

кровоточивість ясен.

Як лікувати стоматит

Важливо при перших же симптомах відвідати лікаря.Однак, якщо такої можливості немає, сімейний лікар Маргарита Зан розповіла, як допомогти зняти болючі прояви в домашніх умовах.

За її словами, найперше потрібно знеболити больові відчуття. У цьому допоможуть Нурофен або Панадол.

Далі необхідно обробляти ротову порожнину. Лікар радить використати Стоматидин, Холісал або розчин соди. Обробляй рот двічі потрібно тричі на день за пів години до прийому їжі.

Зазначається, що, уникнути больових відчуттів, потрібно їсти подрібнену пюреподібну їжу. Бажано їсти прохолодну.

Однак, важливо, якщо ранки не заживають, то потрібно терміново йти до лікаря. Він призначить лікування глюкокортикоїдами або терапію вітамінами.