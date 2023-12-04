Відчувати співчуття до себе - це абсолютно нормально, оскільки у кожного з нас бувають складні періоди в житті і варто вчитися підтримувати себе, а не робити ще гірше.

Про те, що таке співчуття до себе та як його розпізнати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланнями на такі закордонні джерела: Mindful Self-Compassion Workbook, Kristin Neff, PhD, Christopher Germer, PhD.

Що таке співчуття до себе та як його розпізнати

Усі ми, чомусь, звели в собі бар’єри, які заважають проявляти любов і турботу до самих себе. А зробили ми це, щоб захистити себе від важких реалій існування та засудження.

Але є й інший спосіб відчути себе в безпеці. Коли ми усвідомлюємо свої труднощі, реагуємо зі співчуттям, доброзичливістю і підтримуємо себе у важкі часи - наше життя змінюється. Ми можемо навчитися приймати себе і своє життя, попри внутрішні та зовнішні недосконалості, і давати собі необхідну силу для подальшого успішного розвитку.

Існує кілька способів, щоб навчитися співчувати собі і тим самим допомагати жити повноцінно, не шукаючи в собі мінусів, не засуджувати себе і давати собі право на помилки та невдачі, адже це нормально.

Що таке співчуття до себе (фото: Freepik)

Крок перший. Навчіться співпереживати собі, так само як своєму другу. Його ви сприймаєте таким, який він є і підтримаєте навіть в ті моменти, коли ви розумієте, що він не має зараз рації чи допустився серйозних помилок. Тож почніть ставитися так само і до себе.

Крок другий. Почніть ставитися до себе з доброзичливістю. Чомусь, коли ми помиляємося, то одразу починаємо лаяти себе, замість того, щоб підтримати. А доброзичливе ставлення до себе блокує порив агресії та дозволяє нам ставитися до себе, так само як до інших.

Крок третій. Прийміть свою неідеальність. Ми усвідомлюємо, що кожна людина може помилитися, у нас бувають провали, невдачі та важкі життєві періоди. В інших ми це легко приймаємо, але час подбати й про себе.

Здорове співчуття до себе - один з ключів любові й турботи до себе. І це не має нічого спільного з егоїзмом.