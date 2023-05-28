Що таке синдром відмінника і як він впливає на життя у дорослому віці

Багатьох із нас з дитинства привчали, що ми маємо бути найуспішнішими та найкращими у всьому. Великі амбіції це, звичайно, добре, але коли людина у чомусь не займає першість, то це стає для неї ледь не катастрофою.

Про те, що таке синдром відмінника, розповіла психолог Марина Чорнобай на своїй сторінці в Instagram .

Що таке синдром відмінника

"Синдром відмінника виглядає приблизно так - я повинен бути найуспішнішим, найкоханішим, найщасливішим, найкрасивішим, най-най-най... Але де ж у цьому всьому є ви? Синдром відмінника найчастіше це історії про дитячі травми", - пише експерт.

Які причини призводять до цього синдрому:

брак уваги, турботи і любові від близьких

відсутність похвали і заохочення

завищені очікування

психологічний тиск (вчителі чи батьки завжди ставлять якісь умови)

покарання за оцінки, зовнішній вигляд тощо. Батьки бачать якусь свою ідеальну картину, а ви в неї не вписуєтесь. На жаль, від цього страждає лише дитина.

Як впливає синдром відмінника на доросле життя

"Цей синдром буквально впливає на все життя. Перфекціоніст прагне досконалості в роботі заради самої досконалості, а "відмінник" - заради похвали і схвалення оточуючих. Синдром відмінника завжди проявляється в бажанні виправдати очікування інших", - пояснює Чорнобай.

Які прояви має синдром відмінника:

нестабільна самооцінка

прагнення здобути схвалення інших будь-яким шляхом

проблема у спілкуванні з оточуючими

емоційна нестабільність

ревниве ставлення до успіхів інших

невміння справлятися з несподіваними труднощами

"Синдром відмінника позбавляє можливості ризикувати. А в житті багато ситуацій, коли неможливо передбачити результати, але треба діяти тут і зараз", - зазначає психолог.

Як позбутись синдрому відмінника