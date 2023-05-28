Что такое синдром отличника и как он влияет на жизнь во взрослом возрасте
Многих из нас с детства приучали, что мы должны быть успешными и лучшими во всем. Большие амбиции это, конечно, хорошо, но когда человек в чем-то не занимает первенство, это становится для него чуть ли не катастрофой.
О том, что такое синдром отличника, рассказала психолог Марина Чернобай на своей странице в Instagram.
Что такое синдром отличника
"Синдром отличника выглядит примерно так - я должен быть самым успешным, самым любимым, самым счастливым, самым красивым, самым-самым... Но где же в этом всем есть вы? Синдром отличника чаще всего это истории о детских травмах", - пишет эксперт.
Какие причины приводят к этому синдрому:
- нехватка внимания, заботы и любви от близких
- отсутствие похвалы и поощрения
- завышенные ожидания
- психологическое давление (учителя или родители всегда ставят какие-то условия)
- наказание за оценки, внешний вид и т.д. Родители видят какую-то свою идеальную картину, а вы в нее не вписываетесь. К сожалению, от этого страдает только ребенок.
Как влияет синдром отличника на взрослую жизнь
"Этот синдром буквально влияет на всю жизнь. Перфекционист стремится к совершенству в работе ради самого совершенства, а "отличник" - ради похвалы и одобрения окружающих. Синдром отличника всегда проявляется в желании оправдать ожидания других", - объясняет Чернобай.
Какие проявления имеет синдром отличника:
- нестабильная самооценка
- стремление получить одобрение других любым путем
- проблема в общении с окружающими
- эмоциональная нестабильность
- ревнивое отношение к успехам других
- неумение справляться с неожиданными трудностями
"Синдром отличника лишает возможности рисковать. А в жизни много ситуаций, когда невозможно предсказать результаты, но нужно действовать здесь и сейчас", - отмечает психолог.
Как избавиться от синдрома отличника
- учитесь расставлять приоритеты и видеть варианты
- начните позволять себе ошибаться. Посмотрите, что будет с вашим состоянием, какие мысли будут появляться
- напомните себе, что человеку не нужно ничье одобрение, кроме собственного. Никто не идеален.
- пойдите к психологу, проработайте свои детские травмы, напомните себе, что вы уже не маленькие и родители уже не контролируют вашу жизнь.
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