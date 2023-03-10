Що таке пасивний стрес і чому ми його не помічаємо: названо 4 важливі симптоми

Що таке пасивний стрес

Близька подруга скаржиться на труднощі з чоловіком та дітьми, чоловік щовечора розповідає про проблеми на роботі, літні родичі годинами вивалюють на вашу голову свої скарги.

І ви цілодобово "варитеся" у проблемах інших людей, негативних новинах чи ситуаціях, які ви контролювати не можете. І є величезний ризик провалитися в пасивний стрес - тобто стресові ситуації переживаєте не ви, а близькі вам люди. Але страждаєте від цього ви.

"Ми соціальні істоти, і це нормально "ловити" сигнали інших людей. І якщо поряд з нами люди, які сумують, журяться, бояться, стресують, то ми несвідомо переймаємо таку ж поведінку", - пояснив психолог Вашингтонського університету Тім Боно.

Він додав, що зайве занурення в проблеми інших людей може викликати справжнісіньку втому від співчуття - пасивний чи вторинний стрес. Це не офіційний клінічний термін, а насправді опис емоційної напруги, крайньої форми емпатії.

"Це наслідок виснаження людини від того, що вона бере на себе страждання інших, допомагає їм впоратися з ними або служить для них ресурсом. І такий пасивний стрес, так само як і звичайний, може фізіологічно впливати на людину", - підкреслює експерт.

До речі, за даними клініки Майо, високий рівень невисловленого стресу може вплинути на імунну систему людини та спровокувати серцеві напади, гіпертонію та мігрені.

4 ознаки пасивного стресу

Ви надто переживаєте за інших. Ви весь час напоготові й хвилюєтеся навіть тоді, коли у ваших близьких все гаразд. Ви зриваєтеся і біжите на допомогу за будь-якого сигналу небезпеки, щоб переконатися, що з вашим другом, партнером, родичем все гаразд.

Вам важко говорити про почуття. Людям із пасивним стресом важко говорити про те, що саме і чому їх непокоїть. Вони не можуть пояснити, чому вони так турбуються і переживають. Дуже важливо розпізнати тригер і пов'язані з ним емоції, щоб швидше розв'язати проблему.

Ви вибиті з колії. Тривога та занепокоєння настільки вами заволоділа, що ви не можете більше нічого робити - навіть банальне прибирання або зосередитися на найпростішій роботі. Це свідчить про підвищений рівень пасивного стресу.

Вам погано фізично. При вторинному пасивному стресі бувають ознаки депресії, втоми, емоційного вигоряння. Часом можуть турбувати головний біль, надмірна втома, навіть оніміння частин тіла - і це небезпечні симптоми.

У стані пасивного стресу людина схильна "ганяти" в голові думки про кохану людину - але це зовсім не ті відчуття, які бувають при закоханості. Мозок "закипає" через тривогу та страх за близьку людину.

Чи можна допомогти?

Насамперед відпочиньте від проблем інших людей і подумайте про себе. Повірте, це зовсім не егоїстично. Змусити іншу людину перестати переживати – неможливо. Тому варто працювати над собою, щоб не ставитись до чужих стресів, як до своїх власних.

"Ви не повинні й не можете завжди бути для всіх рятівником. Визнайте, що у вас немає можливості змінити ситуацію в інших людей. Відмінний спосіб зробити це - знайти людину, якій ви можете довіритися і яка допоможе вам впоратися з пасивним стресом. Проговорити, усвідомити проблему, зрозуміти, як вона заважає вам жити. Важливо не залишатися на самоті. Це необхідно", - рекомендує Тім Боно.

Встановіть кордони – з іншими людьми та із самим собою. Це нормально – не мати можливості, сил чи ресурсу, щоб комусь допомогти. Особливо якщо ти не можеш допомогти собі.