Що таке моктейлі й бітери - і чому це новий тренд серед українців

Коктейль - це напій, у який входить крім алкогольних компонентів, ще й безалкогольні, такі як свіжі соки, спеції та фрукти. А чи можуть вони мати позитивний вплив на здоров'я?

"Це цікаве питання! Наприклад, коктейльні бітери - це концентровані гіркі настоянки, які ще в XIX столітті продавали в аптеках як ліки. Деякі з них справді можуть стимулювати апетит або допомагати травленню, особливо якщо вживати їх у дуже малих дозах (2–5 мл з водою перед їжею). Але потрібно визнати: алкоголь у коктейлі зводить нанівець більшість потенційних "користей" від соків або спецій. Так, свіжий цитрусовий сік містить вітамін С і може допомагати організму переробляти алкоголь, але не варто вважати коктейлі джерелом вітамінів - це самообман", - пояснив експерт. Олександр Карпусь розповів, що таке "моктейлі" та "бітери" - новий тренд в Україні (фото з особистого архіву)

Він додав, що для тих, хто дотримується здорового способу життя, є цікава альтернатива - напій під назвою "моктейль".

"Моктейлі - безалкогольні коктейлі. Часто вони містять сиропи або солодку газовану воду, але в хороших барах можуть бути дуже цікавими, з використанням спецій, ферментованих інгредієнтів, натуральних ароматів. Безалкогольні алкогольні напої - це тренд останніх років", - розповів Олександр Карпусь.

За словами експерта, зараз вже є безалкогольні джини, віскі, вина та навіть лікери. Деякі з них справді смачні, інші - не дуже.

"Треба пробувати. Слабоалкогольні коктейлі - з дуже низьким вмістом алкоголю (наприклад, до 1%). Ви відчуєте смак, але не сп’яніння. Особисто я, коли не хочу пити алкоголь, віддаю перевагу доброму зеленому чаю, свіжим сокам або просто склянці холодної води з лимоном. Це завжди хороша ідея", - радить Карпусь.