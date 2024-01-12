Що таке менінгіт та як захиститися від цієї небезпечної хвороби
Менінгіт - дуже небезпечне захворювання, яке може призвести до сильних ускладнень, а в деяких випадках й смерть. Варто пам'ятати, як розвивається ця хвороба, які у неї симптоми та коли терміново потрібно звернутися до лікаря.
Що таке менінгіт та які у нього симптоми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Ганни Чередниченко в Instagram.
Що таке менінгіт
Менінгіт - це інфекція за запалення рідини та оболонок головного та спинного мозку. Існує декілька видів менінгіту, які залежать від типу збудника хвороби. Найчастіше - це віруси або бактерії.
Менінгіт може виникати через діяльність:
- вірусів (герпес, паротит, грип)
- бактерій (стафілокок, стрептокок, менінгокок)
- грибків (кандіда)
- найпростіших мікроорганізмів (токсоплазма, амеба)
Інколи причиною менінгіту є одразу декілька збудників.
Залежно від характеру запального процесу виділяють:
- серозний менінгіт, який викликається частіше вірусами
- гнійний менінгіт, який протікає з утворенням гною, викликається деякими бактеріями
Захворювання може протікати з різною швидкістю появи та наростання симптомів:
блискавично – ознаки менінгіту з’являються дуже швидко, пацієнт може померти в перший день з моменту зараження;
гостро – інфекція розвивається через декілька діб після зараження, ознаки менінгіту добре виражені;
хронічно – симптоми проявляються поступово.
Вірусний менінгіт. Збудники вірусного менінгіту - віруси Коксакі та ЕСНО, відносяться до Picornaviridae, роду Enterovirus. Протікає захворювання по типу серозного запалення, без утворення гнійних мас. Вірусна інфекція зазвичай не вражає паренхіму головного мозку.
Основні симптоми менінгіту
- Лихоманка
- Головний біль з блювотою. Що не минає від знеболюючих
- Ригідність та біль м'язів шиї
- Світлобоязнь
- Сонливість
- Сплутаність свідомості
- Дратівливість
- Марення
У немовляти зверніть увагу на такі симптоми як вибухання джерельця, монотонний плач, висипку на тілі.
Групи ризику: немовлята, діти до 2 років, підлітки, які проживають у місцях скупчення (наприклад, гуртожитки), люди з ослабленою імунною системою, дорослі, які проживають у місцях скупчення.
При перших підозрах на виникнення менінгіту потрібно негайно звернутися до лікаря.
Профілактика менінгіту
- мийте руки перед їдою, після відвідування туалету, перебування в людних громадських місцях або погладжування тварин.
- дотримуйтесь гігієни: ні з ким не діліться напоями, їжею, соломинками, кухонним приладдям, бальзамами для губ або зубними щітками.
- прикривайте рот, коли кашляєте або чхаєте
- займайтесь спортом, дотримуйтесь здорового харчування
- не забувайте про відпочинок, щоб імунна система не постраждала від перевтоми
- вакцинація
Уявіть! Під час ковідного карантину 2020 року, коли всі носили маски та антисептики для рук, за перші 4 тижні рівень захворюваності на менінгіт зменшився на 68%, а за 8 тижнів - на 82%!
Вакцини проти менінгіту в Україні є!
- Вакцина проти Haemophilus influenzae типу b (Hib) - Хіберікс
- Вакцини проти менінгококу - Менактра, Німенрикс та Бексеро
- Вакцина від пневмококу - Превенар 13 і Синфлорикс
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