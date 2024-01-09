ua en ru
Вт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не закривайте на це очі: лікар назвала ознаки пухлини мозку

Вівторок 09 січня 2024 08:42
UA EN RU
Не закривайте на це очі: лікар назвала ознаки пухлини мозку Головні ознаки пухлину мозку (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Пінчук

Пухлини головного мозку бувають злоякісними та доброякісними, первинними та вторинними, але в усіх випадках чим швидше почнеться лікування, тим краще. Сімейний лікар Катерина Пінчук розповіла, як вчасно помітити цю проблему. Існує кілька основних ознак.

Як розпізнати пухлину мозку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Stories з Instagram-сторінки Пінчук, Вікіпедія.

Коли потрібно робити КТ та МРТ

За словами лікаря, обов'язково звернутися до спеціалістів слід людям, які постійно відчувають головний біль.

"Одразу думати, що у вас пухлина, не треба. Не лякайтеся, бо купа захворювань перебігає з головним болем. Але, такий симптом, як головний біль, який триває і нічого не допомагає, він такий нав'язливий, розпираючий, то згодом, якщо нічого не допомагає - краще зробити КТ та МРТ", - пояснила лікар.

Не закривайте на це очі: лікар назвала ознаки пухлини мозку

Лікар розповіла, які ознаки можуть бути тривожними (скріншот)

Ознаки пухлини головного мозку

За словами Пінчук, не варто ігнорувати такі симптоми:

  • постійний головний біль
  • запаморочення
  • втрата свідомості (неодноразова)
  • нудота, блювання
  • зміна в поведінці (дезорієнтація в часі та просторі, агресія)
  • зміна в мовленні
  • параліч або слабкість в руці або нозі, або усе разом
  • двоїння в очах
  • втрата маси тіла.

Якщо людина помічає у себе щось з цих ознак, ігнорувати це не варто. Обов'язково потрібно звернутися до лікаря та отримати консультацію. Займатися самолікуванням дуже небезпечно.

Раніше вже стало відомо, чи можна вакцинуватися від грипу у січні.

Окрім цього, нещодавно лікар розповіла, як лікувати бородавки вдома і які з них щезнуть самостійно.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі