Не закривайте на це очі: лікар назвала ознаки пухлини мозку
Пухлини головного мозку бувають злоякісними та доброякісними, первинними та вторинними, але в усіх випадках чим швидше почнеться лікування, тим краще. Сімейний лікар Катерина Пінчук розповіла, як вчасно помітити цю проблему. Існує кілька основних ознак.
Як розпізнати пухлину мозку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Stories з Instagram-сторінки Пінчук, Вікіпедія.
Коли потрібно робити КТ та МРТ
За словами лікаря, обов'язково звернутися до спеціалістів слід людям, які постійно відчувають головний біль.
"Одразу думати, що у вас пухлина, не треба. Не лякайтеся, бо купа захворювань перебігає з головним болем. Але, такий симптом, як головний біль, який триває і нічого не допомагає, він такий нав'язливий, розпираючий, то згодом, якщо нічого не допомагає - краще зробити КТ та МРТ", - пояснила лікар.
Лікар розповіла, які ознаки можуть бути тривожними (скріншот)
Ознаки пухлини головного мозку
За словами Пінчук, не варто ігнорувати такі симптоми:
- постійний головний біль
- запаморочення
- втрата свідомості (неодноразова)
- нудота, блювання
- зміна в поведінці (дезорієнтація в часі та просторі, агресія)
- зміна в мовленні
- параліч або слабкість в руці або нозі, або усе разом
- двоїння в очах
- втрата маси тіла.
Якщо людина помічає у себе щось з цих ознак, ігнорувати це не варто. Обов'язково потрібно звернутися до лікаря та отримати консультацію. Займатися самолікуванням дуже небезпечно.
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