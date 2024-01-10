Кір в Україні: що треба знати батькам про тяжке дитяче захворювання

В Україні під час війни зростає ймовірність спалаху багатьох інфекційних захворювань, особливо кору, що є одним із найбільш заразних захворювань. Батьки повинні знати, чим небезпечний кір для дітей.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Центру громадського здоров'я і Doc.ua.

Про це розповів доктор медичних наук та Заслужений лікар України Сергій Крамарьов в інтерв’ю РБК-Україна .

Чим небезпечний кір

За словами інфекціоніста, кір - це одне з найтяжчих захворювань у дітей. Зокрема, у вірусу кору є дві небезпечні властивості.

Перша - це нейротропність. Це коли відбувається ураження нервової системи, унаслідок чого можуть виникати тяжкі запалення головного мозку - енцефаліти.

"Більш тяжких енцефалітів, ніж корові, за свою 40-річну практику я не зустрічав. Якщо дитина й буде жити після перенесеного корового енцефаліту, вона залишиться інвалідом", - зазначив Сергій Крамарьов.

Інша властивість вірусу кору - це імуносупресивна дія. Мова йде пригнічення імунної системи. На тлі кору легко відбувається нашарування вторинних бактеріальних інфекцій, причому навіть упродовж пів року після перенесеного кору.

Це призведе до того, що дитина може захворіти на тяжку пневмонію, сепсис і померти від ускладнень.

"Ще раз наголошую, що єдиний дієвий захист - це вакцинація. І про своєчасні щеплення своїх дітей повинні подбати насамперед батьки", - наголосив лікар.

Симптоми кору

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури приблизно через 10–12 днів після інфікування, яке триває 4–7 днів. На цій початковій стадії можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік.

За кілька днів з’являється висип - спочатку, як правило, на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через три дні висип розповсюджується по всьому тілу, включно із руками та ногами.

Він тримається 5–6 днів і потім зникає. У середньому, висип з’являється через 14 днів (від 7 до 18 днів) після впливу вірусу.

Як поширюється вірус

Вірус кору поширюється під час кашлю та чхання, тісних особистих контактів. Вірус лишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 год.

Важливо, що інфікована людина може передавати вірус ще за чотири дні до і за чотири дні після появи у неї висипу.

Як діагностувати

Найчастіше встановити правильний діагноз можна візуально, за характерною симптоматикою кору.

Симптоми кору у дітей до року часто плутають з краснухою або скарлатиною, що заважає вчасно почати правильне лікування.