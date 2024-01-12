Что такое менингит и как защититься от этой опасной болезни

Менингит - очень опасное заболевание, которое может привести к сильным осложнениям, а в некоторых случаях и смерть. Следует помнить, как развивается эта болезнь, какие у нее симптомы и когда срочно нужно обратиться к врачу.

Что такое менингит и какие у него симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Анны Чередниченко в Instagram.

Что такое менингит

Менингит - это инфекция за воспаление жидкости и оболочек головного и спинного мозга. Есть несколько видов менингита, которые зависят от типа возбудителя болезни. Чаще всего - это вирусы или бактерии.

Менингит может возникать из-за деятельности:

вирусов (герпес, паротит, грипп)

бактерий (стафилококк, стрептококк, менингококк)

грибков (кандида)

простейших микроорганизмов (токсоплазма, амеба)

Иногда причиной менингита является несколько возбудителей.

В зависимости от характера воспалительного процесса выделяют:

серозный менингит, вызываемый чаще вирусами

гнойный менингит, протекающий с образованием гноя, вызывается некоторыми бактериями

Заболевание может протекать с разной скоростью появления и нарастания симптомов:

молниеносно - признаки менингита появляются очень быстро, пациент может умереть в первый день с момента заражения;

остро - инфекция развивается через несколько суток после заражения, признаки менингита хорошо выражены;

хронически - симптомы проявляются постепенно.

Вирусный менингит. Возбудители вирусного менингита – вирусы Коксаки и ЕСНО, относятся к Picornaviridae, роду Enterovirus. Протекает заболевание по типу серозного воспаления, без образования гнойных масс. Вирусная инфекция обычно не поражает паренхиму головного мозга.

Основные симптомы менингита

Лихорадка

Головная боль со рвотой, которая не проходит от обезболивающих

Ригидность и боль мышц шеи

Светобоязнь

Сонливость

Запутанность сознания

Раздражительность

Бред

У младенца обратите внимание на такие симптомы как взрывание родничка, монотонный плач, сыпь на теле.

Группы риска: младенцы, дети младше 2 лет, подростки, проживающие в местах скопления (например, общежития), люди с ослабленной иммунной системой, взрослые, проживающие в местах скопления.

При первых подозрениях на возникновение менингита следует немедленно обратиться к врачу.

Профилактика менингита

- мойте руки перед едой, после посещения туалета, пребывания в людных общественных местах или поглаживания животных.

- соблюдайте гигиену: ни с кем не делитесь напитками, едой, соломинками, кухонными принадлежностями, бальзамами для губ или зубными щетками.

- прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете

- занимайтесь спортом, соблюдайте здоровое питание

- не забывайте об отдыхе, чтобы иммунная система не пострадала от переутомления

- вакцинация



Представьте! Во время ковидного карантина 2020 года, когда все носили маски и антисептики для рук, за первые 4 недели уровень заболеваемости менингитом уменьшился на 68%, а за 8 недель – на 82%!



Вакцины против менингита в Украине есть!



- вакцина против Haemophilus influenzae типа b(Hib) - Хиберикс

- Вакцины против менингококка – Менактра, Нименрикс и Бексеро

- Вакцина от пневмококка - Превенар 13 и Синфлорикс