Що таке компостний чай і чому саме він стане ідеальним добривом для теплиці

Компостний чай - це натуральний рідкий розчин, створений на основі компосту, який містить унікальний набір поживних речовин та мікроорганізмів. Цей природний засіб особливо корисний для тепличних умов, де рослини потребують збалансованого догляду.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як приготувати компостний чай, чому він є таким корисним, та як правильно його застосовувати.

Компостний чай: склад і властивості

Компостний чай - це водний екстракт, створений шляхом вимочування компосту у воді протягом певного часу. Його основний склад включає органічні речовини, азот, фосфор, калій, а також корисні мікроорганізми, які покращують стан ґрунту.

Завдяки біологічно активним компонентам чай сприяє розкладанню органіки у ґрунті та робить поживні речовини доступними для рослин. До того ж, мікроорганізми, що містяться у ньому, створюють захисний бар’єр для коренів, запобігаючи грибковим захворюванням.

Компостний чай також здатний покращувати текстуру ґрунту, збагачуючи його киснем. Усе це робить його ідеальним вибором для використання у теплицях.

Як правильно приготувати компостний чай

Процес приготування компостного чаю є простим і не вимагає спеціального обладнання. Для цього вам знадобиться:

Компост - найкраще використовувати зрілий і якісний матеріал.

Вода - бажано брати дощову чи відстояну для уникнення хлору.

Місткість - великий контейнер чи відро для настоювання.

Аератор (за можливістю) - для насичення води киснем.

Компост змішують із водою у співвідношенні 1:5, залишаючи настоюватися на 24-48 годин. Періодичне перемішування або використання аератора допомагає активувати мікроорганізми. Готовий розчин проціджують і використовують одразу після приготування.

Компостний чай може замінити багато добрив для рослин у теплиці (фото: Freepik.com)

Переваги використання компостного чаю для теплиць

Тепличні рослини потребують особливого догляду, і компостний чай забезпечує ідеальний баланс поживних речовин.

По-перше, він стимулює активний ріст рослин завдяки високому вмісту азоту та інших мінералів. По-друге, мікроорганізми, які містяться в чаї, захищають кореневу систему від патогенів.

Компостний чай також сприяє збереженню вологи у ґрунті, що особливо важливо для теплиць із обмеженим зрошенням. Ще однією перевагою є підвищення врожайності та покращення смаку плодів. До того ж цей засіб повністю натуральний і безпечний для навколишнього середовища.

Як правильно використовувати компостний чай у теплиці

Для максимального ефекту компостний чай слід використовувати регулярно, дотримуючись певних рекомендацій. Найкраще застосовувати його вранці або ввечері, щоб уникнути випаровування вологи. Розчин можна наносити як під корінь, так і по листю за допомогою обприскувача.

Для профілактики хвороб та стимуляції росту достатньо використовувати чай раз на два тижні. При сильному виснаженні ґрунту можна застосовувати розчин частіше, але знижувати концентрацію.

Важливо пам’ятати, що компостний чай потрібно використовувати одразу після приготування, оскільки мікроорганізми швидко втрачають свою активність.