І економно, і тепло: як найкраще обігрівати теплицю

Обігрів теплиці - важливий етап у вирощуванні рослин, особливо в холодний сезон. Щоб забезпечити оптимальний мікроклімат, потрібно врахувати особливості конструкції теплиці, види рослин і доступні ресурси.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про п’ять популярних методів обігріву, які допоможуть вам зберегти тепло та комфорт у вашій теплиці.

Сонячний обігрів

Сонячна енергія - найдешевший та екологічний спосіб обігріву теплиці. Щоб максимально використовувати сонячне тепло, оберіть місце для теплиці на відкритій ділянці без тіні.

Для підвищення ефективності встановіть теплицю з полікарбонатним покриттям, яке добре утримує тепло. Додатково можна використовувати темні камені або місткості з водою, які накопичують тепло вдень і поступово віддають його вночі.

У зимовий період важливо забезпечити максимальне проникнення світла, очищуючи поверхню теплиці від снігу та бруду. Сонячний обігрів підходить для регіонів із помірно холодною зимою, але у суворих умовах його варто комбінувати з іншими методами.

Електричні обігрівачі

Електричні обігрівачі - ефективний і простий у використанні спосіб підтримувати тепло у теплиці. Вони можуть бути конвекційними, інфрачервоними або тепловентиляторами, залежно від ваших потреб.

Інфрачервоні лампи не лише обігрівають повітря, а й передають тепло безпосередньо рослинам і ґрунту. Конвекційні обігрівачі рівномірно розподіляють тепло по всьому приміщенню.

Важливо встановити терморегулятор, щоб підтримувати стабільну температуру і уникнути перегріву. Недоліком електрообігріву є його висока вартість, але для невеликих теплиць цей метод чудово підходить.

Біопаливо

Біопаливо - це органічний матеріал, такий як гній, солома або тирса, що під час розкладання виділяє тепло. Для використання біопалива його закладають під шар ґрунту в теплиці або в спеціальні ємності.

Наприклад, кінський гній під час розкладання може нагрівати ґрунт до 50°C, створюючи ідеальні умови для рослин. Цей метод екологічний і доступний, особливо для тих, хто має власне господарство. Біопаливо не лише обігріває, а й збагачує ґрунт поживними речовинами.

Однак варто врахувати, що для підтримки стабільного тепла потрібно регулярно поповнювати запаси органіки. Цей метод ідеально підходить для поєднання з іншими джерелами тепла.

Системи водяного обігріву

Водяний обігрів - один із найефективніших способів підтримувати стабільну температуру в теплиці. Для цього встановлюють систему труб, через які циркулює нагріта вода. Джерелом тепла може бути газовий або твердопаливний котел, а також сонячні колектори.

Труби розміщують під ґрунтом або вздовж стін, щоб забезпечити рівномірний розподіл тепла. Водяний обігрів дозволяє підтримувати постійну температуру навіть у великій теплиці. Хоча установка такої системи потребує значних інвестицій, вона є економічно вигідною в довгостроковій перспективі.

Газовий обігрів

Газові обігрівачі - це потужний спосіб обігріву, який дозволяє швидко підняти температуру навіть у великих теплицях. Сучасні моделі оснащені системами безпеки, які автоматично вимикають пристрій у разі витоку газу.

Для роботи використовують природний або скраплений газ, залежно від доступності. Газові обігрівачі варто комбінувати з вентиляційною системою, щоб уникнути накопичення вуглекислого газу.

Хоча газовий обігрів потребує регулярного обслуговування, він є економічно вигідним для інтенсивного використання. Це ідеальний варіант для теплиць із цілорічним вирощуванням овочів і квітів.