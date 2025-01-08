Що таке "іспанський стид" та чи доречно так казати українською?

Що таке "іспанський стид"?

"Іспанський стид" або "іспанський сором" - це крилатий вираз, який буквально означає "сором за іншого". Це вторинне, емпатичне або стороннє збентеження від дій іншої людини.

Людина переживає іспанський сором, коли вона стикається з неетичною, некультурною або ганебною поведінкою іншої людини.

Також сором можна відчувати за дії політиків або відомих особистостей, співгромадян в іншій країні та навіть власних дітей. Але чи правильно казати українською "стид"?

Чи є слово "стид" в українській мові

"Слово "стид" справді є частиною української мови й має давнє походження. У "Словнику української мови" Бориса Гринченка воно подається як синонім до слова "сором". Однак у сучасні літературній мові основним терміном є саме "сором". Слово "стид" вважають архаїзмом", - пояснює експерт.

Як можна замінити цей вираз

Він зазначає, що є цікаві українські вирази, які можуть замінити цю фразу і не втратити при цьому зміст.

Наприклад: