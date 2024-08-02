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Що таке боул і чи справді це корисна їжа: вся правда

П'ятниця 02 серпня 2024 19:03
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Що таке боул і чи справді це корисна їжа: вся правда Чи корисні боули для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Тетяна Лакуста

Тренд здорового харчування давно захопив усі заклади. Особливо популярними стали боули. Варто знати, чи корисні для здоров'я такі страви, чи це лише вдала реклама.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Тетяни Лакусти.

Що таке боули

Боули - це гарний варіант збалансованого прийому їжі, можна комбінувати безліч продуктів та смаків на свій розсуд.

Також можна брати в дорогу інгредієнти та заправку окремо та змішувати.

Боул (bowl) в перекладі з англійської означає "миска". Ця назва означає спосіб подачі страви, коли різні продукти (овочі, фрукти, злакові, м’ясо чи морепродукти) ріжуть та окремо викладають в глибокій мисці. В Україні ця страва вперше з’явилась кілька років тому.

Саме зовнішній вигляд - одна із причин, чому боули набули неабиякої популярності. Адже в епоху соцмереж багато хто женеться за гарними фото своїх обідів чи сніданків, а борщ чи пюре з котлеткою не завжди виглядають привабливо.

При споживанні однієї такої страви, ви отримуєте максимум користі за рахунок того, що там є всі компоненти, необхідні для здоров’я. Також завдяки боула люди можуть їсти ті продукти, до яких вони не звикли. Мало хто їсть просто так насіння гарбуза чи кунжут.

Що таке боул і чи справді це корисна їжа: вся правдаБоул (фото: Freepik)

Основа страви

За основу страви дієтолог радить обирати крупи та бобові:

  • пшоно
  • ﻿﻿кукурудзяна крупа
  • ﻿﻿гречка
  • кіноа
  • ﻿﻿сочевиця
  • ﻿﻿дикий та червоний рис
  • ﻿﻿горох (зелений або сушений)
  • ﻿﻿нут
  • ﻿﻿булгур

Для ситости варто додати такі білки та жири:

  • ﻿﻿хумус
  • ﻿﻿тушковані гриби (можна мариновані)
  • ﻿﻿відварене або запечене мʼясо
  • птицю
  • ﻿﻿риба (гриль, запечена, слабосолена)
  • ﻿﻿відварені креветки
  • ﻿﻿хамон
  • ﻿﻿консервовані сардини
  • ﻿﻿яйце (відварене, пашот, скрембл)
  • кунжут
  • ﻿﻿авокадо
  • сирі горіхи
  • ﻿﻿насіння льону
  • оливки

Овочі у боулі повинні бути приготовлені. Зокрема, запечені, легка відварені або на пару:

  • баклажани та цукіні
  • ﻿﻿солодкий перець
  • ﻿﻿цибуля
  • ﻿﻿гарбуз
  • картопля
  • ﻿﻿батат
  • ﻿﻿буряк
  • ﻿﻿пастернак
  • ﻿﻿топінамбур
  • ﻿﻿морква
  • ﻿﻿броколі
  • ﻿﻿цвітна капуста
  • ﻿﻿стручкова квасоля
  • ﻿﻿спаржа

Заправка для боула

Ідеально, якщо страва міститиме різномаїття смаків:

  • солоний
  • ﻿﻿солодкий
  • кислий
  • ﻿﻿гострий
  • ﻿﻿гіркий (використовуйте трави)

Стандартна заправка така: оливкова олія, сік лимона і трохи солі - ідеальний варіант.

Спробуйте також варіації з яблучним або винним оцтом, медом, гірчицею, табаско, прянощами, сухим часником та тмином.

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