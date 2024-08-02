Що таке боул і чи справді це корисна їжа: вся правда
Тренд здорового харчування давно захопив усі заклади. Особливо популярними стали боули. Варто знати, чи корисні для здоров'я такі страви, чи це лише вдала реклама.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Тетяни Лакусти.
Що таке боули
Боули - це гарний варіант збалансованого прийому їжі, можна комбінувати безліч продуктів та смаків на свій розсуд.
Також можна брати в дорогу інгредієнти та заправку окремо та змішувати.
Боул (bowl) в перекладі з англійської означає "миска". Ця назва означає спосіб подачі страви, коли різні продукти (овочі, фрукти, злакові, м’ясо чи морепродукти) ріжуть та окремо викладають в глибокій мисці. В Україні ця страва вперше з’явилась кілька років тому.
Саме зовнішній вигляд - одна із причин, чому боули набули неабиякої популярності. Адже в епоху соцмереж багато хто женеться за гарними фото своїх обідів чи сніданків, а борщ чи пюре з котлеткою не завжди виглядають привабливо.
При споживанні однієї такої страви, ви отримуєте максимум користі за рахунок того, що там є всі компоненти, необхідні для здоров’я. Також завдяки боула люди можуть їсти ті продукти, до яких вони не звикли. Мало хто їсть просто так насіння гарбуза чи кунжут.
Боул (фото: Freepik)
Основа страви
За основу страви дієтолог радить обирати крупи та бобові:
- пшоно
- кукурудзяна крупа
- гречка
- кіноа
- сочевиця
- дикий та червоний рис
- горох (зелений або сушений)
- нут
- булгур
Для ситости варто додати такі білки та жири:
- хумус
- тушковані гриби (можна мариновані)
- відварене або запечене мʼясо
- птицю
- риба (гриль, запечена, слабосолена)
- відварені креветки
- хамон
- консервовані сардини
- яйце (відварене, пашот, скрембл)
- кунжут
- авокадо
- сирі горіхи
- насіння льону
- оливки
Овочі у боулі повинні бути приготовлені. Зокрема, запечені, легка відварені або на пару:
- баклажани та цукіні
- солодкий перець
- цибуля
- гарбуз
- картопля
- батат
- буряк
- пастернак
- топінамбур
- морква
- броколі
- цвітна капуста
- стручкова квасоля
- спаржа
Заправка для боула
Ідеально, якщо страва міститиме різномаїття смаків:
- солоний
- солодкий
- кислий
- гострий
- гіркий (використовуйте трави)
Стандартна заправка така: оливкова олія, сік лимона і трохи солі - ідеальний варіант.
Спробуйте також варіації з яблучним або винним оцтом, медом, гірчицею, табаско, прянощами, сухим часником та тмином.
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