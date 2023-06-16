Що таке 15-хвилинні міста і невже за ними - майбутнє? Архітектор називає "плюси" і "мінуси"

В чому важливість концепції "15-хвилинного міста”

За словами урбаніста, однією з головних задач концепції є те, аби простими і зрозумілими словами донести (і довести) громадськості, що спосіб переміщення людей і формування міста нерозривно пов'язані одне з одним, і ця взаємодія працює у обох напрямках.

"Дуже важливо створити і донести бачення міста, яке не тільки сприяє зменшенню викидів парникових газів, але й представляє модель життєздатності", - каже Массімо.

Нова концепція передбачає, що велосипеди стануть основним транспортом (фото: pixabay)

Відреагував архітектор і на теорію змови, яка розгулює зараз в інтернеті, що нібито 15-хвилинні міста - це інструмент урядових репресій, що впливає на свободу переміщення.

"Я не вважаю, що є зв'язок. Забезпечення кожної частини міста достатньою кількістю магазинів, послуг, парків і просторів для полегшення повсякденного життя мешканців, не є новою концепцією. Це ціль, яку містобудівники завжди переслідували, часто безуспішно", - говорить експерт.

Чуффіні нагадує, що так званий зонінг (поділ міста на зони і райони з метою встановлення в них певних обмежень) у цивілізованому світі було подолано ще в 1970-х роках. Відтоді урбаністи і містобудівельники працюють над тим, аби забезпечити рівні можливості для всіх мешканців населеного пункту, незалежно від їхнього місця проживання.

Массімо Чуффіні - один з адептів концепції (фото: freedomofmobility.stellantis.com)

В чому складність реалізації концепції

Зараз найскладнішим аспектом реалізації концепції "15-хвилинного міста" є розташування робочих місць.

"Незважаючи на те, що багато робіт можна виконувати віддалено, люди захочуть - або, скоріше за все, будуть змушені - працювати там, де вони знайдуть найкращі економічні та працевлаштувальні умови", - констатує Чуффіні.

Але і в віддаленій роботі є певні мінуси для моделі "15-хвилинного міста", адже люди, які не мають потреби щоденно їздити на роботу, можуть перебратися за місто, де ціни на нерухомість нижчі. Зате в місто вони їздитимуть автомобілем. Ці аспекти зводять нанівець старання адептів концепції.

"Якщо доля особистих автомобілів переважає у міській мобільності - місто будуватиметься для автомобілів. Якщо місто будується для автомобілів, доля автомобілістів буде переважати у міській мобільності. Щоб зупинити це порочне коло, необхідно втручатися одночасно в обидва полюси цієї взаємодії", - говорить архітектор.

Автомобілі - головне джерело забруднень сучасних міст (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

А ще він впевнений, що влада європейських міст має переглянути обмеження щодо компактності та щільності забудови.

Також Чуффіні звертає увагу на те, що сьогодні зокрема італійські міста "зазнають значного зменшення місцевих магазинів і послуг". Натомість "спостерігається тенденція до створення великих спеціалізованих комерційних зон, розташованих у передмісті або використання онлайн-торгівлі тощо".

Коли чекати на бум розвитку низьковуглецевих міст?

"Все залежить від того, як люди вирішать формувати своє майбутнє і які політичні та соціальні бачення переважатимуть у найближчі роки", - каже він.

Тобто, кожен технічний фактор змін може мати дуже різні наслідки.

"Наприклад, технологія автономних автомобілів може стати остаточним кінцем особистої мобільності або її торжеством. В будь-якому випадку, я вважаю, що в містах майбутнього ми будемо рухатися повільніше, але з більшою плавністю та задоволенням, ніж сьогодні. Ми будемо використовувати більш "м'які" та менш "агресивні" види транспорту, ніж наявні, і, коли це можливо, ми будемо шукати можливість бути перевезеними, а не водити самих себе", - резюмував архітектор.