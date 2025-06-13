Про що свідчить неприємний запах поту: про це ніхто майже не знає

Як утворюється запах поту і чому він змінюється?

Сам по собі піт, що виділяється еккринними залозами (які покривають більшу частину тіла), майже не має запаху. Він складається переважно з води, солей та деяких інших речовин. Неприємний запах з'являється тоді, коли бактерії, що живуть на поверхні нашої шкіри, починають розщеплювати компоненти поту, особливо ті, що виділяються апокриновими залозами (розташованими в пахвових западинах, паху, навколо сосків).

Ці залози активуються у період статевого дозрівання і продукують піт, багатий на білки та жири, які є чудовим поживним середовищем для бактерій.

Зміна запаху поту може бути спричинена різними факторами: від харчування та гормональних коливань до стресу та, що найважливіше, певних захворювань.

Запах поту як індикатор здоров'я

Якщо ви помітили солодкуватий, "фруктовий" запах поту, особливо якщо він супроводжується підвищеною спрагою, частим сечовипусканням та втомою, це може бути ознакою неконтрольованого цукрового діабету.

Організм, не маючи змоги використовувати глюкозу як паливо, починає спалювати жири, утворюючи кетони, які й надають поту та диханню такого запаху. У такому випадку варто негайно звернутися до лікаря для перевірки рівня цукру в крові.

Якщо піт пахне аміаком або сечею, це може бути сигналом про проблеми з нирками або печінкою, а також про надмірне споживання білка або недостатнє споживання вуглеводів.

Нирки відповідають за фільтрацію відходів з крові, і якщо вони не працюють належним чином, продукти розпаду, наприклад аміак, можуть виділятися через піт. Проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо є інші симптоми, як-от набряки, втома або зміна кольору сечі.

Дуже рідкісне генетичне захворювання, відоме як триметиламінурія, може спричиняти запах риби. Організм не може розщепити сполуку триметиламін, що міститься в деяких продуктах, і ця речовина накопичується в організмі та виділяється через піт, сечу та дихання, надаючи тілу сильний рибний запах. За наявності такого запаху слід звернутися до лікаря для діагностики та розробки спеціальної дієти.

Їдкий, різкий, "капустяний" запах може бути пов'язаний з проблемами щитовидної залози (гіпертиреоз) або навіть з певними генетичними порушеннями обміну речовин. Також він може бути наслідком споживання великої кількості хрестоцвітих овочів, але тоді запах, як правило, менш інтенсивний.

Якщо запах постійний і супроводжується іншими симптомами, такими як втрата ваги, тремор або дратівливість, зверніться до ендокринолога.

Запах хлору або відбілювача часто пов'язаний зі зневодненням або проблемами з печінкою. Коли організм зневоднений, концентрація хімічних речовин у поті зростає, що може призвести до такого запаху. Це також може вказувати на печінкову дисфункцію, оскільки печінка відповідає за детоксикацію. Збільште споживання води та зверніть увагу на загальний стан. При стійкому запаху - консультація лікаря.

Кислий або "оцтовий" запах часто вказує на надмірне розмноження дріжджових грибків на шкірі, особливо в пахвових западинах, або на дефіцит деяких поживних речовин, наприклад магнію. Іноді це може бути пов'язано з підвищеною кислотністю в організмі. Варто звернути увагу на гігієну, дієту, можливо, додати магній до раціону. Якщо проблема стійка, зверніться до дерматолога.

Запах "мокрого собаки" або "вологої вовни" може бути пов'язаний з активним розмноженням певних бактерій (наприклад, стафілококів) або грибків на шкірі, особливо якщо ви часто носите синтетичний одяг або не дотримуєтеся належної гігієни. Також деякі гормональні зміни можуть впливати на цей запах. У такому випадку варто посилити гігієну, обирати "дихаючий" одяг, можливо, використовувати антибактеріальні засоби для душу.

Коли варто турбуватися?

Якщо запах поту змінюється тимчасово через гостру їжу (часник, цибуля, карі), стрес, прийом деяких ліків або інтенсивні фізичні навантаження – це, як правило, норма. Однак, якщо незвичайний запах зберігається тривалий час, незважаючи на дотримання гігієни, супроводжується іншими тривожними симптомами (втома, зміна ваги, спрага, біль) або викликає у вас значний дискомфорт – це привід звернутися до лікаря.

Терапевт зможе провести первинний огляд та направити до відповідного фахівця, такого як ендокринолог, нефролог чи дерматолог.