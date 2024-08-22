Що стоматологи можуть сказати про ваше здоров'я просто під час огляду зубів

Стоматолог Камі Хосс розповів, що мікроби ротової порожнини можуть потрапити в кров через кровоточиві ясна або відкриті кореневі канали і потрапити в інші частини тіла, викликаючи інфекції або запалення.

Ось чому так важливі регулярні огляди у стоматолога.

Комплексний огляд порожнини рота може дати цінну інформацію про загальний стан здоров’я та звички життя людини, допомагаючи стоматологам визначити потенційні проблеми та надати належний догляд і рекомендації.

Проблеми зі здоров'ям, які бачить стоматолог на огляді

Ви регулярно використовуєте зубну нитку

Стоматологів неможливо обдурити тим, що нібито ви регулярно користуєтесь зубною ниткою.

Зокрема, якщо не користуватись такою ниткою, то ясна будуть червоними, запаленими та можуть кровоточити.

Їсте багато солодких продуктів

Ерозія та карієс на зубах можуть багато розповісти про неправильне харчування.

Велике споживання солодкої їжі та напоїв зазвичай призводить до карієсу, тоді як кисла їжа та напої, як-от цитрусові та газована вода, можуть спричинити ерозію емалі.

Їжа та напої з високим вмістом кислоти та цукру також можуть сприяти розвитку захворювань ясен.

Вам не вистачає вітамінів

Дефіцит основних поживних речовин може вплинути на здоров'я зубів і ясен.

Частими проявами є сухість у роті, виразки та кровоточивість ясен, а також зміни язика.

Дефіцит вітамінів і мінералів може призвести до багатьох станів порожнини рота, таких як посилення інфекцій та тріщини на губах.

Коли у людини дефіцит заліза, тканини ясен можуть втрачати частину червоних відтінків і ставати блідо-рожевими або навіть білими.

Якщо у вас проблеми з шлунково-кишковим трактом

Стійкий неприємний запах з рота може свідчити про шлунково-кишкові проблеми, такі як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, коли шлункова кислота пошкоджує зуби та м’які тканини.

Хвороба Крона може викликати набряк ясен і виразки в ротовій порожнині до того, як з’являться будь-які кишкові симптоми.

Якщо є проблеми з нирками чи печінкою

Неприємний рибний запах із рота та хронічна сухість у роті можуть бути ознаками проблем з нирками.

Лікар зазначив, що риб'ячий запах також може свідчити про печінкову недостатність.

Стоматологічний огляд із застосуванням рентгенівських променів може виявити втрату кісткової маси та може призвести до ранньої діагностики остеопорозу - захворювання кісток, яке призводить до втрати кісткової маси та збільшення її крихкості.

Стрес та проблеми зі сном

Стискання або скрегіт зубами, також відомий як бруксизм, може бути ознакою стресу або тривоги, що може мати шкідливий вплив на здоров’я порожнини рота.

Стоматологи можуть помітити такий вид надмірного зношування на поверхнях зубів.

Куріння

Куріння або вживання тютюнових виробів може спричинити забарвлення зубів, захворювання ясен і підвищений ризик розвитку раку порожнини рота.

Наявність зубного нальоту, зубного каменю та запалення ясен часто вказує на гігієну ротової порожнини людини, що свідчить про недостатній догляд.