Що станеться з вашим тілом, якщо ви будете їсти насіння льону щодня

Що таке насіння льону?

Лляне насіння - це насіння рослини льон, також відомої як Linum usitatissimum. Продукт також відомий як одне з кращих джерел АЛК (альфа-ліпоєвої кислоти), який є різновидом омега-3 жирних кислот.

Поживні речовини на 1 столову ложку меленого насіння льону:

Калорійність: 37,4

Жир: 3 грами

Насичений жир: Натрій: 2,1 мг

Вуглеводи: 2 грами

Цукор: Клітковина: 1,9 грама

Білок: 1,3 грами

Поживні речовини на 1 столову ложку цільного лляного насіння:

Калорійність: 55

Жир: 4,4 грами

Насичений жир: Натрій: 3 міліграми

Вуглеводи: 3 грами

Цукор: Клітковина: 2,8 грама

Білок: 1,9 г.

Молоте чи цілісне лляне насіння?

Вживання як меленого, так і цілісного лляного насіння може бути корисним для вашого здоров'я. За словами експертів, мелене може бути трохи кращим, ніж цільне.

За даними Школи дієтології Університету Тафтса, мелене лляне насіння перетравлюється легше, ніж цільне. Це з тим, що зовнішня оболонка цільного лляного насіння складається з розчинної клітковини, яка розчиняється у питній воді. Це робить мелене лляне насіння більш біодоступним і означає, що цільний льон не може забезпечити вас достатньою кількістю поживних речовин.

Які плюси у насіння льону

Насіння льону багате на клітковину. Якщо ви хочете легко збільшити її споживання, додавання насіння льону може стати відмінним способом почати. Одна столова ложка цілісного лляного насіння містить майже 3 грами клітковини, що відповідає 11% денної норми, що рекомендується.

Лляне насіння є багатим джерелом омега-3 жирних кислот. Зокрема, насіння льону багате на альфа-ліноленову кислоту (АЛК), тип незамінної жирної кислоти, яку ваш організм не може виробляти.

Лляне насіння може допомогти контролювати вагу. Включення лляного насіння до вашого раціону може стати ключовим способом підтримки вашої ваги на рівні. Зокрема, клітковина в насінні льону може допомогти з почуттям ситості протягом тривалого періоду часу.

Можливі побічні ефекти вживання лляного насіння

Незважаючи на те, що в цілому це насіння поживне і корисне для вашого здоров'я, жодна їжа не ідеальна, і навіть у лляного насіння може бути зворотний бік, якщо його не вживати в помірних кількостях.

Хоча клітковина корисна для загального травлення, її надлишок може викликати проблеми з травленням, особливо якщо ви не звикли їсти багато клітковини за один раз. Вживання надто великої кількості клітковини за один раз може спричинити здуття живота, гази та, можливо, біль у животі.

Якщо ви хочете додати більше клітковини до свого раціону, збільшуйте її кількість обережно, щоб уникнути дискомфорту травлення.