Что произойдет с вашим телом, если вы будете есть семена льна ежедневно

Что такое семя льна?

Льняное семя — это семена растения льна, также известного как Linum usitatissimum. Продукт также известен как один из лучших источников АЛК (альфа-липоевой кислоты), которая является разновидностью омега-3 жирных кислот.

Питательные вещества на 1 столовую ложку молотых семян льна:

Калорийность: 37,4

Жир: 3 грамма

Насыщенный жир: Натрий: 2,1 мг

Углеводы: 2 грамма

Сахар: Клетчатка: 1,9 грамма

Белок: 1,3 грамма

Питательные вещества на 1 столовую ложку цельного льняного семени:

Калорийность: 55

Жир: 4,4 грамма

Насыщенный жир: Натрий: 3 миллиграмма

Углеводы: 3 грамма

Сахар: Клетчатка: 2,8 грамма

Белок: 1,9 грамма.

Молотое или цельное льняное семя?

Употребление как молотого, так и цельного льняного семени может быть полезным для вашего здоровья. По словам экспертов, что молотое может быть немного лучше, чем цельное.

По данным Школы диетологии Университета Тафтса, молотое льняное семя переваривается легче, чем цельное. Это связано с тем, что внешняя оболочка цельного льняного семени состоит из растворимой клетчатки, которая не растворяется в воде. Это делает молотое льняное семя более биодоступным и означает, что цельный лен не может обеспечить вас достаточным количеством питательных веществ.

Какие плюсы у семян льна

Семена льна богаты клетчаткой. Если вы хотите легко увеличить ее потребление, добавление семян льна в пищу может стать отличным способом начать. Одна столовая ложка цельных льняных семян содержит почти 3 грамма клетчатки, что соответствует 11% рекомендуемой дневной нормы.

Льняное семя является богатым источником омега-3 жирных кислот.

В частности, семена льна богаты альфа-линоленовой кислотой (АЛК), типом незаменимой жирной кислоты, которую ваш организм не может производить.

Льняное семя может помочь контролировать вес. Включение льняных семян в ваш рацион может стать ключевым способом поддержания вашего веса на уровне. В частности, клетчатка в семенах льна может помочь с чувством сытости в течение более длительного периода времени.

Возможные побочные эффекты употребления льняного семени

Несмотря на то, что в целом эти семена питательны и полезны для вашего здоровья, никакая пища не идеальна, и даже у льняных семян может быть обратная сторона, если их не употреблять в умеренных количествах.

Хотя клетчатка полезна для общего пищеварения, ее избыток может вызвать проблемы с пищеварением, особенно если вы не привыкли есть много клетчатки за один присест. Употребление слишком большого количества клетчатки за один раз может вызвать вздутие живота, газы и, возможно, боль в животе.

Если вы хотите добавить больше клетчатки в свой рацион, увеличивайте ее количество осторожно, чтобы избежать дискомфорта пищеварения.