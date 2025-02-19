Що станеться з вашим тілом, якщо щодня пити солодку газовану воду?

Солодка газована вода - це один з найпопулярніших напоїв у світі. Її вживають мільйони людей щодня, не замислюючись про те, який вплив вона має на їхнє здоров'я. А він, м'яко кажучи, не дуже позитивний.
Що буде, якщо вживати солодкі газовані напої щодня - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Миттєвий удар по організму
Перше, що відчує ваше тіло - це різке підвищення рівня цукру в крові. Велика кількість цукру, що міститься в газованій воді, швидко всмоктується в кров, що може призвести до стрибків інсуліну та відчуття втоми.
Далі йде навантаження на підшлункову залозу, яка змушена виробляти велику кількість інсуліну, щоб впоратися з цукровим навантаженням. З часом це може призвести до розвитку інсулінорезистентності та діабету 2 типу.
Руйнівний вплив на травлення
Солодка газована вода містить велику кількість кислоти, яка може пошкодити зубну емаль та призвести до розвитку карієсу.
Крім того, газ, що міститься в напої, може викликати здуття живота та дискомфорт у шлунку.
Регулярне вживання газованої води також може призвести до порушення мікрофлори кишківника, що негативно впливає на імунітет та загальне здоров'я.
Зайва вага та ожиріння
Солодка газована вода - це джерело "порожніх" калорій, які не приносять організму жодної користі. Їх надмірне споживання може призвести до набору зайвої ваги та ожиріння, що є факторами ризику розвитку багатьох захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет, рак та інші.
Зневоднення організму
Газована вода, як не дивно, може призвести до зневоднення організму. Через велику кількість цукру та інших речовин, вона не втамовує спрагу, а навпаки, сприяє її появі.
Замість того, щоб зволожувати організм, газована вода виводить з нього рідину, що може призвести до зневоднення та погіршення самопочуття.
Регулярне вживання солодкої газованої води може також призвести до погіршення стану шкіри через зневоднення та запальні процеси в організмі.
Крім того, через вміст кофеїну та інших стимуляторів можуть виникнути проблеми зі сном.
Також, різкі коливання рівня цукру в крові можуть спричинити погіршення настрою та депресію.
Не варто забувати і про негативний вплив на серцево-судинну систему через підвищений рівень холестерину та інші фактори.
На додаток, через підвищене навантаження на нирки можуть виникнути захворювання цього органу.
Важливо зазначити, що ці негативні наслідки можуть виникнути не у всіх людей, які вживають солодку газовану воду. Проте, регулярне та надмірне вживання цього напою значно підвищує ризик розвитку цих проблем зі здоров'ям.
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До речі, названа причина, після якої ви не захочете вживати кока-колу.
В матеріалі використані такі джерела - Стаття "Солодкі напої та здоров'я" на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), Дослідження, опубліковане в журналі "Obesity", Дослідження, опубліковане в журналі "Circulation".