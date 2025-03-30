Шпинат щодня: користь чи шкода для здоров'я?

Користь шпинату для здоров'я

Підвищує рівень заліза

Дефіцит заліза є досить поширеним станом. Якщо ви постійно відчуваєте низький рівень енергії, причиною може бути дефіцит заліза.

Одна чашка вареного шпинату містить більше третини вашої добової потреби в залізі. Рекомендована добова норма споживання заліза для дорослих становить 18 мг.

Через високий вміст заліза шпинат сприяє виробленню гемоглобіну - білка, який допомагає переносити кисень у крові. Залізо в шпинаті може важко засвоюватися, споживання його з продуктами з високим вмістом вітаміну С, такими як полуниця, солодкий перець і апельсини, може допомогти організму засвоїти його більше.

Знижує ризик раку

Дієти з високим вмістом фруктів і овочів, включаючи шпинат, можуть допомогти знизити ризик розвитку деяких видів раку. Зокрема, велика кількість фолієвої кислоти в шпинаті може допомогти знизити ризик раку товстої кишки.

Може знизити артеріальний тиск

Дієтолог Ван На Чун розповів, що нітрати - це сполуки, які часто отримують погану репутацію через їх зв'язок із в'яленим м'ясом. Однак важливо відзначити, що ці сполуки також можна знайти в природних продуктах, таких як листова зелень і коренеплоди, що забезпечує певну користь для здоров’я.

Шпинат природним чином містить високий вміст нітратів, тому підтримує здоров’я серця та знижуючи артеріальний тиск. Нітрати зі шпинату в організмі перетворюються на оксид азоту, який діє як судинорозширювальний засіб, покращуючи кровотік в артеріях.

Підтримує здоров'я очей

В шпинаті більше вітаміну А, ніж у моркві, він також багатий антиоксидантами, вітамінами Е і С.

Шпинат має високий вміст антиоксидантів, таких як лютеїн і зеаксантин, які можуть покращити здоров’я очей і потенційно знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями.

Дослідження показали, що ці два антиоксиданти можуть зіграти певну роль у зниженні ризику катаракти. До того ж лютеїн може допомогти захистити сітківку ока від окислювального стресу, викликаного діабетом.

Покращує травлення

Вживання більше шпинату може допомогти зменшити закреп та підтримувати процес у травному тракті. Шпинат є хорошим джерелом клітковини та води - двох поживних речовин, які підтримують нормальне травлення.

Одна чашка вареного шпинату містить понад 4 г клітковини.

Зберігає кістки міцними

Шпинат є чудовим джерелом вітаміну K, який допомагає підтримувати мінералізацію кісток. В ньому також багато оксалатів, які зв’язують кальцій.

Кому не можна їсти шпинат

Певні сполуки та поживні речовини в шпинаті можуть взаємодіяти з ліками або добавками та викликати побічні ефекти для деяких людей.

Засвоєння кальцію

Якщо ви приймаєте добавку кальцію, краще уникати одночасного вживання шпинату. Оксалати в шпинаті зв’язуються з кальцієм, що ускладнює засвоєння мінералу організмом.

Ризик утворення каменів у нирках

Якщо ви схильні до утворення каменів у нирках, то також варто обмежити споживання шпинату. Коли оксалати зв’язуються з кальцієм, вони утворюють кристали оксалату кальцію, що підвищує ризик утворення каменів у нирках у деяких людей.

5 способів насолодитися шпинатом

Завдяки м’якому смаку та ніжній консистенції ви можете насолоджуватися шпинатом сирим або вареним. Крім того, він дуже універсальний, тому ви можете легко додавати його в різноманітні солоні та солодкі страви.

Додайте його в супи

Додавати шпинат у супи та рагу - це швидкий і простий спосіб додати більше овочів у раціон. Оскільки велике листя шпинату легко в’яне під час нагрівання, це чудовий спосіб підвищити поживні речовини в страві.

Додавайте в смузі

Смузі - це чудове місце для включення шпинату, тому що смак непомітний, і він легко додає додаткову кількість вітамінів і мінералів.

Салати

Листова зелень - чудовий спосіб прикрасити будь-який салат більшою кількістю поживних речовин і яскравішим кольором.

Оскільки шпинат ситніший за багато салатів, він менш імовірно в’яне або вбирає вологу, якщо його змішувати з іншими інгредієнтами для приготування їжі.

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