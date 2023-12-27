Что произойдет, если Земля перестанет вращаться

"Остановите планету, я сойду" - эта крылатая фраза существует с 1950-х годов и используется в литературе, музыке и других направлениях творчества. В реальности, если бы планета перестала вращаться, то последствия были бы совсем не романтическими или веселыми, а скорее апокалиптическим фильмом ужаса.

Вот, что на самом деле произойдет, если Земля перестанет вращаться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bisiness Insider.

Что, если Земля внезапно остановится

Представьте, что вы идете по солнечному пляжу где-то вдоль экватора. Земля под вами вращается на восток со скоростью 1674 км/в час. Но поскольку вы, песок и все остальное движетесь с одинаковой скоростью, то ваша прогулка кажется медленной и неторопливой.

Затем мир под вами останавливается, и вы выходите из него. Скорее, вас отбросит. Благодаря первому закону инерции Ньютона, вы изначально летите на восток со скоростью примерно 1647 км/в час. Независимо от того, где вы приземлитесь, будь то океан или земля, сила удара, вероятно, убьет вас.

"Вода тоже почувствует это внезапное ускорение", - отмечает доцент кафедры геонаук о Земле и окружающей среде Университета Колгейта Джозеф Лефи.

Таким образом, океаны тоже будут бушевать перед столкновением. Деревья и здания не будут в безопасности, несмотря на то, что они прикреплены к Земле.

"Земляные материалы прочны при сжатии, но очень слабы при растяжении", - подчеркнул Леви.

Соседнее кирпичное здание способно вместить сотни человек, поскольку его полы и опорные балки уплотняются под их весом. Но инерция, толкающая здание на восток от внезапной остановки Земли, будет намного сильнее, чем инерция, скрепляющая кирпичи, поэтому вся конструкция может разорваться на части.

А вот в Антарктиде есть шансы выжить, так как вблизи полюсов ось вращения намного меньше, поэтому скорость вращения намного ниже. Но для этого нужно находиться в пределах 89,9 градуса широты, или в нескольких километрах от полюсов.

Большинство мест, где обитают люди, находятся далеко от полюсов, а значит одинаково пострадает и Дания, и Австралия.

А если Земля постепенно перестанет вращаться

"В естественных системах ничто никогда не останавливается мгновенно", - сказал Леви.

Постепенное замедление могло бы удержать вас от падения в небо, но как только оно остановится, у вас все равно будут большие проблемы.

"В течение года, пока Земля вращается вокруг Солнца, половина планеты будет находиться в ночи, а половина - в полном свете, но эта половина будет постоянно меняться в течение года", - сказал Леви.

Вместо 12 часов "день" мог длиться шесть месяцев. Непрекращающееся солнце поджарит близлежащие посевы и испарит большую часть воды на вашей половине земного шара, добавил Леви.

Следующая шестимесячная ночь, вероятно, будет ненамного лучше. Недостаток света и тепла, скорее всего, приведет к гибели многих оставшихся растений и превращению воды в ледяные щиты.

По словам Леви, более высокие широты могут быть безопаснее, поскольку солнечный свет вблизи полюсов не будет слишком интенсивным. Но вам придется привыкнуть к кочевому образу жизни, вечно гоняясь за дневным светом по всему земному шару.

Возможно, вам также придется столкнуться с неожиданной погодой.

На вращающейся Земле большая часть солнечной радиации попадает на экватор планеты.

"Говоря в общих чертах, теплый воздух поднимается над экватором и опускается над полюсами после того, как остынет", - отмечает ученый. Океанские течения следуют аналогичному циклу вверх-вниз.

Но когда только половина планеты получает интенсивный солнечный свет в течение нескольких месяцев подряд, на планете возникает второй, боковой градиент температуры, что усложняет прогнозирование погоды в два раза.

"Ветры пролетали через терминатор - линию тени - принося холодный воздух обратно с ночной стороны, где он нагревался и поднимался на дневной стороне", - добавил Леви.

Может ли мир когда-нибудь действительно перестать вращаться?

Не паникуйте, но вращение Земли замедляется благодаря процессу, называемому приливным торможением.

По данным НАСА, гравитация нашей Луны создает бесконечно малое сопротивление вращению нашей планеты, поэтому каждое столетие вращение Земли замедляется еще на 2,3 миллисекунды.

Но маловероятно, что Луна когда-нибудь полностью остановит Землю.

"Земля намного больше Луны и в результате имеет гораздо больший угловой момент", - уточнил ученый.

Одним из способов значительно замедлить вращение Земли было бы, если бы человечество относилось к ней как к гигантскому источнику энергии.

Например, теоретически мы могли бы использовать Землю как систему маховика, сохраняющую кинетическую энергию ее вращения для удовлетворения наших энергетических потребностей.

"Если бы вы использовали вращающийся импульс планеты для удовлетворения всех энергетических потребностей человечества, все равно потребовалось бы около 1 миллиона лет, чтобы замедлить планету до полной остановки", - сказал Леви.

До этого времени ни один объект в космосе практически не сможет остановить вращение Земли.

По словам Леви, угловой момент Земли слишком велик, чтобы что-либо, кроме полного катаклизма, могло его замедлить. Так что мир не остановится, чтобы вы в ближайшее время вышли из него - и это, вероятно, хорошо.