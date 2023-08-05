Що станеться, якщо ваш кіт матиме зайву вагу: відповідь ветеринара

Які проблеми зі здоров'ям виникають через надмірну вагу

Ветеринар виділяє такі наслідки ожиріння для котів:

скорочення тривалості життя

надмірне навантаження на суглоби, сухожилля та зв'язки

вища ймовірність розвитку високого кров'яного тиску та додаткове навантаження на серце

резистентність до інсуліну та збільшення ризиків розвитку цукрового діабету у кота

обмеження здатності легенів розширюватись, ускладнення дихання тварини

більший ризик розвитку низки захворювань сечовидільної системи

ускладнення під час хірургічних втручань

знижена імунна функція, збільшена частота розвитку піодермії заломів шкіри, підвищений ризик запорів та метеоризму

Скільки повинен важити кіт

Середня вага дорослого домашнього кота складає від 3 до 5 кілограмів, хоча цей чинник варіюється залежно від породи, статі та статури.

Щоб дізнатися, чи у вашого кота оптимальна вага, зверніться до ветеринарного лікаря. Зазвичай, ожирінням в котів вважається вага, яка на 20% перевищує бажану масу тіла тварини.

Перед походом до лікаря ви можете самі перевірити наявність зайвої ваги в кота:

якщо ви відчуваєте ребра тварини, але не можете побачити їх, живіт підтягнутий, і формує "талію", то ваш кіт має ідеальну вагу

якщо ви відчуваєте ребра і не можете легко їх порахувати, це свідчить про надмірну вагу кота

якщо ви не можете відчути ребра взагалі, це також може бути ознакою ожиріння тварини

Як підтримувати здорову вагу тварини

Експерт називає тільки два секрети, які допоможуть вашому пухнастику:

здорова активність

Для підтримки вашого кота у здоровій формі важливою є регулярна фізична активність. Вправи та ігри покращують рухові навички, сприяють тренуванню мозку та розвивають соціальну поведінку. Зробіть так, щоб у доступі котика завжди були різні іграшки.

правильне годування

Виробники кормів завжди вказують рекомендовану кількість корму, що необхідна тварині на добу. Але основним критерієм і показником правильно дібраної порції є ідеальна вгодованість улюбленця. Тому допустимо коригувати дозування в межах 10% від загальної калорійності раціону. Також існують спеціальні раціони, які враховують особливості фізіології тварини.

Що робити, якщо ви помітили зайву вагу в кота

Якщо все ж таки ви помітили що, ваш улюбленець набрав зайву вагу, необхідно вжити певних заходів: