Що станеться, якщо ваш кіт матиме зайву вагу: відповідь ветеринара

Зайва вага негативно впливає на здоров'я людей, проте тварини страждають від аналогічних наслідків. Наприклад, коти з ожирінням у середньому живуть на п'ять років менше ніж здорові котів - від 10 до 15 років. Тому важливо стежити не лише за своєю вагою, а за станом вашого улюбленця.
Як вберегти кота від зайвої ваги, читачам Styler розповіла менеджер з наукових комунікацій та зв’язків Royal Canin, лікар ветеринарної медицини Юлія Романишина
Ветеринар виділяє такі наслідки ожиріння для котів:
Середня вага дорослого домашнього кота складає від 3 до 5 кілограмів, хоча цей чинник варіюється залежно від породи, статі та статури.
Щоб дізнатися, чи у вашого кота оптимальна вага, зверніться до ветеринарного лікаря. Зазвичай, ожирінням в котів вважається вага, яка на 20% перевищує бажану масу тіла тварини.
Перед походом до лікаря ви можете самі перевірити наявність зайвої ваги в кота:
Експерт називає тільки два секрети, які допоможуть вашому пухнастику:
Для підтримки вашого кота у здоровій формі важливою є регулярна фізична активність. Вправи та ігри покращують рухові навички, сприяють тренуванню мозку та розвивають соціальну поведінку. Зробіть так, щоб у доступі котика завжди були різні іграшки.
Виробники кормів завжди вказують рекомендовану кількість корму, що необхідна тварині на добу. Але основним критерієм і показником правильно дібраної порції є ідеальна вгодованість улюбленця. Тому допустимо коригувати дозування в межах 10% від загальної калорійності раціону. Також існують спеціальні раціони, які враховують особливості фізіології тварини.
Якщо все ж таки ви помітили що, ваш улюбленець набрав зайву вагу, необхідно вжити певних заходів:
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