Что произойдет, если у вашего кота будет лишний вес: ответ ветеринара

Лишний вес оказывает негативное влияние на здоровье людей, однако животные страдают от аналогичных последствий. Например, кошки с ожирением в среднем живут на пять лет меньше здоровых кошек - от 10 до 15 лет. Поэтому важно следить не только за своим весом, но и за состоянием вашего питомца.
Как уберечь кота от лишнего веса, читателям Styler рассказала менеджер по научным коммуникациям и связям Royal Canin, врач ветеринарной медицины Юлия Романишина
Ветеринар выделяет следующие последствия ожирения для кошек:
Средний вес взрослого домашнего кота составляет от 3 до 5 килограммов, хотя этот фактор варьируется в зависимости от породы, пола и телосложения.
Чтобы узнать, оптимальный ли вес у вашего кота, обратитесь к ветеринарному врачу. Обычно ожирением у кошек считается вес, который на 20% превышает желаемую массу тела животного.
Перед походом к врачу вы можете сами проверить наличие лишнего веса у кота:
Эксперт называет только два секрета, которые помогут вашему пушистику:
Для поддержания вашего кота в здоровой форме важна регулярная физическая активность. Упражнения и игры улучшают двигательные навыки, способствуют тренировке мозга и развивают социальное поведение. Сделайте так, чтобы в доступе котика всегда были разные игрушки.
Производители кормов всегда указывают рекомендованное количество корма, необходимое животному в сутки. Но основным критерием и показателем правильно подобранной порции является идеальная упитанность любимца. Поэтому допустимо корректировать дозировку в пределах 10% от общей калорийности рациона. Также есть особенные рационы, учитывающие особенности физиологии животного.
Если все же вы заметили что, ваш питомец набрал лишний вес, необходимо принять определенные меры:
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