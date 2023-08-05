Что произойдет, если у вашего кота будет лишний вес: ответ ветеринара

Какие проблемы со здоровьем возникают из-за избыточного веса

Ветеринар выделяет следующие последствия ожирения для кошек:

сокращение продолжительности жизни

чрезмерная нагрузка на суставы, сухожилия и связки

более высокая вероятность развития высокого кровяного давления и дополнительная нагрузка на сердце

резистентность к инсулину и увеличение рисков развития сахарного диабета у кота

ограничение способности легких расширяться, осложнение дыхания животного

больший риск развития ряда заболеваний мочевыделительной системы

осложнения во время хирургических вмешательств

сниженная иммунная функция, увеличенная частота развития пиодермии заломов кожи, повышен риск запоров и метеоризма

Сколько должен весить кот

Средний вес взрослого домашнего кота составляет от 3 до 5 килограммов, хотя этот фактор варьируется в зависимости от породы, пола и телосложения.

Чтобы узнать, оптимальный ли вес у вашего кота, обратитесь к ветеринарному врачу. Обычно ожирением у кошек считается вес, который на 20% превышает желаемую массу тела животного.

Перед походом к врачу вы можете сами проверить наличие лишнего веса у кота:

если вы чувствуете ребра животного, но не можете увидеть их, живот подтянут, и формирует "талию", то у вашего кота идеальный вес

если вы чувствуете ребра и не можете легко их сосчитать, это свидетельствует о чрезмерном весе кота

если вы не можете почувствовать ребра вообще, это также может быть признаком ожирения животного

Как поддерживать здоровый вес животного

Эксперт называет только два секрета, которые помогут вашему пушистику:

здоровая активность

Для поддержания вашего кота в здоровой форме важна регулярная физическая активность. Упражнения и игры улучшают двигательные навыки, способствуют тренировке мозга и развивают социальное поведение. Сделайте так, чтобы в доступе котика всегда были разные игрушки.

правильное кормление

Производители кормов всегда указывают рекомендованное количество корма, необходимое животному в сутки. Но основным критерием и показателем правильно подобранной порции является идеальная упитанность любимца. Поэтому допустимо корректировать дозировку в пределах 10% от общей калорийности рациона. Также есть особенные рационы, учитывающие особенности физиологии животного.

Что делать, если вы заметили лишний вес у кота

Если все же вы заметили что, ваш питомец набрал лишний вес, необходимо принять определенные меры: