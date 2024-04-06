Що сталося з зіркою фільмів "Аврора" та "Жіноча інтуїція": мешкає за кордоном та працює офіціанткою

Багато хто пам'ятає, що у минулому зіркою фільмів продюсерки Оксани Байрак, яка виявилася зрадницею, була маленька дівчинка зі світлим волоссям - Анастасія Зюркалова. Втім, після стрічок "Жіноча інтуїція", "Тобі, справжньому", "Аврора" та інших, актриса майже "зникла з радарів".
Де зараз Зюркалова та чим вона займається, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю, яке артистка дала виданню OBOZ.UA.
У 2004-2006 роках майже усі знали про маленьку актрису, яку Байрак навіть називала своєю "кінодонькою". Кар'єра дівчинки стрімко пішла вгору, але потім вона вирішила здобути освіту та зосередитися на навчанні.
Виявилося, дівчина вступила до Київського національного лінгвістичного університету, де провчилася два роки. Потім вона вирішила знову повернутися до творчості.
Зюркалова у фільмі "Жіноча інтуїція" (скріншот)
Актриса працювала у театрі до лютого 2022 року. Коли ж почалася повномасштабна війна РФ проти України, Зюркалова виїхала до батьків під Київ, а у березні вирушила за кордон.
Зюркалова з фільму "Аврора" (фото: instagram.com/st.zurkalova)
Актриса переїхала до Канади, де вже мешкав її брат. Там вона й залишилася. Нині Зюркалова не полишає творчість, а на життя заробляє тим, що працює офіціанткою.
"Продовжую акторську кар’єру, щоправда, довелося починати фактично з нуля. Знайшла кіноагента, пишу самопроби. Влітку мала вже один театральний проект. Нещодавно була озвучка, невелика, але це все одно акторська робота", - розповіла артистка.
"На життя заробляю, працюючи офіціанткою у Cineplex VIP - це найбільша мережа кінотеатрів у Канаді. Тут є такі заклади, куди можеш прийти, замовити якусь смачну страву і подивитися кіно. Це неймовірно цікава робота, тому що багато спостерігаю за людьми, за життям тут", - додала вона.
Де зараз Зюркалова (фото: instagram.com/st.zurkalova)
Своєю роботою Зюркалова задоволена. Одним з плюсів вона назвала можливість безкоштовно переглядати нові фільми у кінотеатрі. Втім, дівчина сумує за батьками.
"Я бачилася з мамою, з батьком - ні. Ми лише зідзвонюємося по відеозв'язку. Дуже сумую за батьками. Раніше у нас була традиція, коли я збиралася до них на вихідних, пекла тортик, щось смачненьке обов'язково приносила. Нині мені не вистачає такого живого спілкування", - розповіла актриса.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що зірка "Кварталу" чесно відповіла, чи думала про мобілізацію.
Окрім цього, днями стало відомо, що Козловський вперше розкрив деталі таємного весілля.