Що стало з корейським співаком PSY - автором вірусної пісні "Опа Гангам Стайл"

На одному тільки хіті "Gangnam Style" PSY (читається як Сай, справжнє ім'я - Пак Че Сан) заробив близько п'яти мільйонів доларів. Кліп, де він, одягнений як елегантний денді з ідеальним проділом і серйозним обличчям, зображує перегони на невидимому коні, досі продовжує набирати перегляди.

У 2012 році, всього за кілька місяців, відео на YouTube зібрало понад мільярд переглядів, встановивши світовий рекорд. Наразі лічильник переглядів уже наближається до позначки в 5,2 мільярда!

Під впливом грандіозного успіху PSY YouTube довелося навіть переписувати свій програмний код, оскільки платформа від початку не була розрахована на такі астрономічні цифри переглядів.

Це відео стало неперевершеною вершиною кар'єри PSY, хоча після нього він випустив ще кілька яскравих хітів. Але у 2018 році чарівний кореєць несподівано зник зі всіх радарів.

Як з'ясувалося, причиною стало завершення контракту з агентством YG Entertainment, яке представляло Пак Че Сана з 2010 року. Співак створив власну агенцію, проте з невідомих причин припинив писати та записувати нові пісні.

PSY (фото: instagram.com/42psy42)

Він влаштувався в лос-анджелеському районі Беверлі-Гіллз разом із дружиною, віолончелісткою Ю Хьо Йон, і їхніми доньками-близнюками. PSY не з'являвся на публіці, не давав інтерв'ю і вів закрите життя.

Як з'ясувалося, всі ці роки він готував своє повернення! Навесні 2022 року вийшов його новий альбом із лаконічною назвою *9th* - "Дев'ятий". Одним із потенційних хітів стала пісня *That That*, записана у співпраці з Suga з BTS.

Наразі Пак Че активно гастролює Південною Кореєю з новою програмою, збираючи стадіони.

PSY (фото: instagram.com/42psy42)