Що стається із тілом людини у космосі: нове дослідження показало страшні результати
У NASA мають амбітні плани незабаром розпочати колонізацію Місяця і вже у найближчі десятиліття здійснити першу висадку астронавтів на Марс. Такий прогрес людства в освоєнні космосу підштовхнув вчених дослідити питання, що ж станеться із тілом людини під час тривалої космічної подорожі.
Про результати дослідження пише Live Science.
Як космос вплине на людський організм
Люди пристосовані до життя в сприятливих умовах нашої планети. Природа не готувала нас до тривалих переміщень у космічному просторі. Деякі вчені взагалі вважають, що людині доведеться змінити ДНК, щоб вона змогла жити на Марсі чи на інших планетах.
Космос дуже небезпечне для людини місце. І річ не лише у негативному впливі мікрогравітації і космічному випромінюванні. Ось кілька небезпечних наслідків для організму від тривалого перебування у космосі.
Втрата м'язової маси
Щоб м'язи росли і перебували в нормальному стані, їм потрібне земне тяжіння. У стані невагомості м'язи швидко втрачають м'язову масу. Дослідження показали, що вже за 5 днів перебування в умовах мікрогравітації людина може втратити до 20% м'язової маси. Найбільше це відбувається у ногах та спині.
Втрата кісткової маси
Нормальний стан скелета людини також залежить від земної сили тяжіння. Понад пів року, проведених у космосі, призводять до крихкості кісток. Через виснаження кісткової маси в кров потрапляє занадто багато кальцію, це призводить до швидкого утворення каменів у нирках. Найбільше від умов космосу страждають кістки ніг та тазу.
Проблеми із зором
Нерви в задній частині очей можуть змінитися та деформуватися від умов космосу. Земна гравітація дозволяє очним яблукам нормально рухатися в очницях і підтримує їхнє положення. Але тривале перебування у стані невагомості провокує зміни у положенні очних яблук та змінює швидкість їхнього руху. Відповідно людина втрачає можливість нормально стежити за об'єктами.
Біль у спині
Астронавти з Міжнародної космічної станції часто скаржаться, що у них з'явився сильний біль у спині. Його спровокував негативний вплив мікрогравітації на хребет людини.
Річ у тім, що на Землі сила тяжкості дозволяє підтримувати хребет у стислому стані, і він набуває трохи вигнутої форми. Але в космосі хребет розпрямляється і зв'язки між хребцями послаблюються.
Вчені вважають, що тривалі подорожі у космосі зможуть провокувати настільки сильний біль у спині, що навряд чи людина зможе нормально рухатися.
Зниження імунітету
Космічне випромінювання, мікрогравітація та фізичний та психологічний стрес під час тривалих польотів у космос можуть значно послабити імунітет. Організм не зможе повноцінно протистояти хворобам та інфекціям.
Проблеми із серцево-судинною системою
Завдяки земному тяжінню серце може нормально скорочуватися та переміщати кров організмом. При тривалому перебуванні у стані невагомості ця функція порушується, що може негативно вплинути на весь організм. Також може зрости ризик утворення тромбів.
Пошкодження ДНК
Дослідження показують, що у космосі в людини зросте ризик пошкодження ДНК через вплив космічного випромінювання та низьку гравітацію. Випромінювання може пошкодити нитки ДНК, а невагомість порушити природні відновлення ДНК. Це може призвести до небезпечних мутацій.
Вчені припускають, що довгі космічні польоти можуть призвести до накопичення генетичних мутацій і викликати появу багатьох небезпечних хвороб, зокрема й раку.
Пошкодження травної системи
Мікробіом кишківника постійно реагує на зовнішні фактори, а під час далекого космічного польоту ці зміни будуть дуже небезпечними для людини. Дослідження показало, що в кишківника в астронавтів виявили менш різноманітні популяції мікробів. І часто серед них були ті мікроби, які провокують запаленню кишківника.
Зміни у мозку
Тривалі польоти у далекий космос можуть "перепрограмувати" мозок, ймовірно, це станеться через низьку гравітацію.
Через невагомість спинномозкова рідина, яка забезпечує поживними речовинами головний та спинний мозок, починає змінюватися. А це може провокувати зміну форми та ваги білої та сірої речовини в мозку. Відповідно може змінитися структура та сама активність мозку людини.
Вчені припускають, що також можуть змінитися взаємодії різних частин мозку між собою. Але поки незрозуміло, наскільки сильно це змінить людину.
Раніше ми писали про те, що до Землі наближається 76-метровий астероїд.
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