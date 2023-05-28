Что происходит с телом человека в космосе: новое исследование показало ужасающие результаты

У NASA есть амбициозные планы вскоре начать колонизацию Луны и уже в ближайшие десятилетия осуществить первую высадку астронавтов на Марс. Такой прогресс человечества в освоении космоса подтолкнул ученых изучить вопрос, что же произойдет с телом человека во время длительного космического путешествия.

Как космос повлияет на человеческий организм

Люди приспособлены к жизни в благоприятных условиях нашей планеты. Природа не готовила нас к длительным перемещениям в космическом пространстве. Некоторые ученые вообще считают, что человеку придется изменить ДНК, чтобы он мог жить на Марсе или на других планетах.

Космос очень опасное для человека место. И дело не только в негативном влиянии микрогравитации и космическом излучении. Вот несколько опасных последствий для организма от продолжительного пребывания в космосе.

Потеря мышечной массы

Чтобы мышцы росли и находились в нормальном состоянии, им нужно земное притяжение. В состоянии невесомости мышцы быстро теряют мышечную массу. Исследования показали, что уже через 5 дней пребывания в условиях микрогравитации человек может потерять до 20% мышечной массы. Больше всего это происходит в ногах и спине.

Потеря костной массы

Нормальное состояние скелета человека зависит также от земной силы тяжести. Более полугода, проведенных в космосе, приводят к хрупкости костей. Из-за истощения костной массы в кровь попадает слишком много кальция, что приводит к быстрому образованию камней в почках. Больше всего от условий космоса страдают кости ног и таза.

Проблемы со зрением

Нервы в задней части глаза могут измениться и деформироваться от условий космоса. Земная гравитация позволяет глазным яблокам нормально двигаться в глазницах и поддерживает их положение. Но длительное пребывание в невесомости провоцирует изменения в положении глазных яблок и изменяет скорость их движения. Соответственно, человек теряет возможность нормально следить за объектами.

Боль в спине

Астронавты с Международной космической станции часто жалуются, что у них появилась сильная боль в спине после возвращения с миссии. Ее спровоцировало негативное влияние микрогравитации на позвоночник человека.

Дело в том, что на Земле сила тяжести позволяет поддерживать позвоночник в сжатом состоянии, и он принимает несколько изогнутую форму. Но в космосе позвоночник распрямляется и связи между позвонками ослабляются.

Ученые считают, что длительные путешествия в космосе смогут провоцировать настолько сильную боль в спине, вряд ли человек сможет нормально двигаться.

Снижение иммунитета

Космическое излучение, микрогравитация и физический и психологический стресс во время длительных полетов в космос могут значительно ослабить иммунитет. Организм не сможет полноценно противостоять болезням и инфекциям.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Благодаря земному притяжению сердце может сокращаться и перемещать кровь организмом. При длительном пребывании в состоянии невесомости эта функция нарушается, что может повлиять на весь организм. Также может увеличиться риск образования тромбов.

Повреждение ДНК

Исследования показывают, что в космосе у человека возрастет риск повреждения ДНК из-за влияния космического излучения и низкой гравитации. Излучение может повредить нити ДНК, а невесомость нарушить естественные восстановления ДНК. Это может привести к опасным мутациям.

Ученые предполагают, что длинные космические полеты могут привести к накоплению генетических мутаций и вызвать появление многих опасных заболеваний, в том числе и рака.

Повреждение пищеварительной системы

Микробиом кишечника постоянно реагирует на внешние факторы, а во время дальнего космического полета эти изменения будут очень опасны для человека. Исследование показало, что у кишечника у астронавтов обнаружили менее разнообразные популяции микробов. И часто среди них были микробы, которые провоцируют воспаление кишечника.

Изменения в мозге

Длительные полеты в дальний космос могут "перепрограммировать" мозг, вероятно, это произойдет из-за низкой гравитации.

Из-за невесомости спинномозговая жидкость, обеспечивающая питательными веществами головной и спинной мозг, начинает изменяться. А это может провоцировать изменение формы и веса белого и серого вещества в мозге. Соответственно может измениться структура и сама активность мозга человека.

Ученые предполагают, что также могут измениться взаимодействия разных частей мозга между собой. Но пока неясно, как сильно это изменит человека.