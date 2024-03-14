Як розлучитись з партнером "правильно" та без страждань: всього 4 правила

Процес розставання можна зробити менш болючим. Він у будь-якому разі не буде легким. Однак, рівень болю та тривалість страждань буде різною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-спільноту " Психологічна підтримка ".

Як полегшити процес розставання

Психологи розповіли, якщо ви вирішили розлучитися з партнером, є певні рекомендації психотерапевтів, як поводитись і що робити для полегшення цього процесу.

Позбудьтеся ілюзій

Забудьте фільми, казки, серіали, де люди розлучаються з усмішкою на обличчі і з розумінням розходяться в різні сторони. Це якщо не повна вигадка, то дуже рідкісні, поодинокі випадки.

Часто розлучення супроводжує буря емоцій, сльози, звинувачення, знецінення, а також образи та приниження.

Розмова може бути тільки одна: в ній один із партнерів чітко та зрозуміло повідомить, що йде та буде будувати інше життя.

Якщо стосунки не пов'язані шлюбом, спільністю майна, спільними дітьми, то чим швидше і ясніше пройде розмова, тим менше болю вона принесе.

Бажання піти гарно

Звичайно, дуже хочеться піти красиво, наприклад сказати: "ти прекрасна/прекрасний, у цьому немає твоєї вини, а я такий/така погана".

Таке кажуть, щоб знизити почуття провини від того, що завдаєш болю іншій людині. Але слід бути готовим до того, що не вийде перенести відповідальність за свій вчинок: все одно будеш "негідником".

Не пояснюйте причину вчинку

Не потрібно пояснювати партнеру причину свого вчинку, навіть якщо вас сильно про це просять. Адже якщо ви кажете, що з партнером все "так", то виникне абсолютно резонне запитання.

Якщо ж щось не так, то є ризик почути у відповідь обіцянки змінитися, щоб врятувати стосунки. Це може просто розтягнути процес розставання і зробити його ще болючішим.

Пояснення принесуть тільки додаткові муки тому, від кого йдуть. У момент, коли з людиною розлучаються, вона і так схильна шукати причину в собі.

Діліть майно прозоро

У цьому питанні важливо якнайшвидше поставити крапку, щоб не залишати партнеру марні надії на продовження стосунків. Чим швидше ви розійдетеся, тим швидше кожен із вас відновиться і почне будувати нові стосунки.

Коли ви продовжуєте повертатися до попередніх взаємин дзвінками, зустрічами в ресторанах, незакритими питаннями, то найімовірніше, ці стосунки вам не байдужі й ще не закінчені для вас.

Важливо пам'ятати, що зміни - це завжди страшно. Ніколи не знаєш, що буде у новому житті, з новими стосунками.

Все тому, що ніхто не дасть гарантії, що буде краще. Але якщо у ваших стосунках не залишилося нічого, що вас тішить і приносить задоволення, то треба рухатися вперед.