UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що робити за відсутності опалення: експерт з виживання поділився корисними лайфхаками

Що робити за відсутності опалення (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні незабаром похолодає і це означає, що частина жителів нашої країни почнуть мерзнути у своїх будинках. Ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру та обстріл прифронтових міст призвели до того, що опалення є не скрізь.

Експерт із виживання Ігор Молован розповів в ефірі "Суспільне", як українцям підготувати квартири та яку техніку варто купити на випадок відключення опалення.

Насамперед Молодан порекомендував уклеїти вікна або посилити їх енергозберігаючою плівкою, якщо вікна у квартирі металопластикові.

"Штори повинні бути прошарком між самою кімнатою та зовнішньою частиною приміщення, тобто вікном - це додатковий шар повітря", - наголошує експерт.

За відсутності опалення він рекомендує вибрати одну кімнату, де мешкатиме вся родина. Одне приміщення значно легше утеплити та обігріти, ніж повністю всю квартиру.

Молодан рекомендує використовувати туристичний досвід – спальні мішки та намети.

"У наметах краще зробити мікроклімат, корисніший для організму, якщо буде надовго відключено опалення. Якщо будуть великі мінусові температури, то намет зігріти в самому приміщенні буде легше", - пояснив експерт.

Також він порекомендував заздалегідь купити речі, які не потребують електроенергії - акумуляторні батареї, до яких можна придбати автономний обігрівач для автомобілів, генератори, газові пальники (чим більше об'єм, тим краще), керамічні обігрівачі для балонів і так далі.

"Це можуть бути навіть окопні свічки, які роблять з картону та парафіну. Вони потужніші й можуть використовуватися для підігріву (не обігріву) приміщення. Електричні простирадла, якщо буде світло", - додав Молодан.

До речі, раніше ми розповідали, що досвідчений мандрівник поділився своїми секретами виживання без електрики.

А ще писали про те, як зробити окопну свічку своїми руками.

Читайте РБК-Україна в Google News
порадивідключеня світлаОпалювальный сезон