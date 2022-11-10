Что делать при отсутствии отопления: эксперт по выживанию поделился полезными лайфхаками

В Украине совсем скоро похолодает и это значит, что часть жителей нашей страны начнут мерзнуть в своих домах. Ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру и обстрелы прифронтовых городов привели к тому, что отопление есть не везде.
Эксперт по выживанию Игорь Молован рассказал в эфире "Суспільне", как украинцам подготовить квартиры и какую технику стоит купить на случай отключения отопления.
В первую очередь, Молодан порекомендовал уклеить окна или усилить их энергосберегающей пленкой, если окна в квартире металлопластиковые.
"Шторы должны быть прослойкой между самой комнатой и внешней частью помещения, то есть окном - это дополнительный слой воздуха", - подчеркивает эксперт.
При отсутствии отопления он рекомендует выбрать одну комнату, где будет обитать вся семья. Одно помещение значительно легче утеплить и обогреть, чем полностью всю квартиру.
Молодан рекомендует использовать туристический опыт - спальные мешки и палатки.
"В палатках лучше сделать микроклимат, более полезный для организма, если будет надолго отключено отопление. Если будут большие минусовые температуры, то палатку согреть в самом помещении буде легче", - объяснил эксперт.
Также он порекомендовал заранее купить вещи, которые не нуждаются в электроэнергии - аккумуляторные батареи, к которым можно также приобрести автономный обогреватель для автомобилей, генераторы, газовые горелки (чем больше объем, тем лучше), керамические обогреватели для баллонов и так далее.
"Это могут быть даже окопные свечки, которые делают из картона и парафина. Они более мощные и могут использоваться для подогрева (не обогрева) помещения. Электрические простыни, если будет свет", - добавил Молодан.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что опытный путешественник поделился своими секретами выживания без электричества.
А еще писали о том, как сделать окопную свечку своими руками.