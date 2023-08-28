Що робити українцям, якщо втратили паспорт за кордоном: інструкція

Українці, які втратили паспорт за кордоном, можуть звернутися до дипломатичної чи консульської установи України, аби оформити новий документ або отримати посвідчення особи, яке надасть право повернутися додому.

Про те, як це можна зробити, розповідаємо у матеріалі нижче.

Посвідчення особи на повернення в Україну можуть видати особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких в Україні визнано біженцями тощо.

Дипломатичній установі, у разі втрати громадянином України паспорта для виїзду за кордон, необхідно надати наступні документи :

Наголосимо, що оформити або відновити втрачені паспортні документи можна у будь-якому підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації.

Українцям, які втратили свій закордонний паспорт, перебуваючи за межами нашої країни, потрібно дотримуватись наступних інструкцій:

Раніше ми розповідали про те, як оформити паспорт для дитини, яка народжена за кордоном.

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