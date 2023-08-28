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Что делать украинцам, если потеряли паспорт за границей: инструкция

Можно ли восстановить паспорт за границей (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, потерявшие паспорт за границей, могут обратиться в дипломатическое или консульское учреждение Украины, чтобы оформить новый документ или получить удостоверение лица, которое предоставит право вернуться домой.

Как это можно сделать, рассказываем в материале ниже.

Куда обращаться в случае утери паспорта

Украинцам, потерявшим свой загранпаспорт, находясь за пределами нашей страны, нужно следовать следующим инструкциям:

  • после потери паспорта следует сразу обратиться в ближайшее отделение полиции для составления соответствующего заявления
  • по результатам приема заявления должна быть выдана копия протокола или справка о временном отсутствии загранпаспорта
  • с этой справкой необходимо обратиться в ближайшее дипломатическое или консульское учреждение Украины для оформления нового загранпаспорта или для получения удостоверения личности на возвращение в Украину
  • по возвращении домой следует обратиться в Государственную миграционную службу, чтобы сообщить о потере документа и оформить новый

Отметим, что оформить или восстановить утраченные паспортные документы можно в любом подразделении ГТС независимо от места регистрации.

Какие документы нужно предоставить для удостоверения

Дипломатическому учреждению, в случае потери гражданином Украины паспорта для выезда за границу, необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление-анкету установленного образца
  • документ (протокол, справку и т. п.), выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий факт обращения лица о потере или похищении паспорта
  • документ, что удостоверяет личность или подтверждает гражданство Украины и/или дает право на выезд из Украины и въезд в Украину (при наличии)
  • цветную фотографию размером 10х15 см
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя (при подаче документов законным представителем)
  • квитанцию об уплате консульского сбора - он составляет 28 евро (30 долларов США). Или нужно предоставить оригинал документа об освобождении от его уплаты. В случае наличия обстоятельств, доказывающих несостоятельность заявителя уплатить консульский сбор, удостоверение оформляется без взимания консульского сбора. За оформления удостоверения для детей до 16 лет сбор не взимается

Удостоверения личности на возвращение в Украину могут выдать лицам без гражданства, имеющим право на постоянное проживание в Украине, иностранцам и лицам без гражданства, признанным в Украине беженцами и т. д.

Ранее мы рассказывали о том, как оформить паспорт для ребенка, рожденного за границей.

Читайте также о том, как обменять водительские права за границей.

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