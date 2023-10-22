Що робити українцям, які отримали у спадок нерухомість із боргами: пояснення юриста

Чи можна відмовитись від спадщини з боргами

"Прийняття спадщини не є обов’язком спадкоємця, незалежно від того, чи він є таким за законом, чи за заповітом. Отже, заздалегідь знаючи, що померла особа мала значні борги, які дорівнюють чи перевищують вартість майна, яке передається у спадщину, спадкоємець може не приймати спадщину. Для цього йому потрібно не подавати заяву про прийняття спадщини нотаріусу протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця",- пояснює юрист.

Разом з тим, якщо, спадкоємець проживав зі спадкодавцем на момент його смерті, в такому разі вважається, що він автоматично приймає спадщину, а для відмови від неї, він має подати заяву нотаріусу про відмову від спадщини, яка також подається протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця.

"Слід розуміти, що відмовитись від частини спадщини і погодитись на іншу частину неможливо. Спадкоємець або приймає належну йому частку у спадщині повністю, або ні. Третього не дано", - каже Тетеря.

Чи має спадкоємець оплачувати борги померлого

Якщо ж, не дивлячись на наявність у померлого боргів (або, як часто буває, коли спадкоємець навіть не здогадується про них), спадкоємець вирішить прийняти спадщину, слід мати на увазі, що він має погасити всі борги спадкодавця, але тільки в межах вартості майна, яке він отримав у спадщину.

"Якщо спадкоємцю відомо про борги померлого, він має повідомити осіб, яким той був винен кошти, про його смерть, направивши відповідні письмові повідомлення поштою, бажано з описом вкладеного у цінні листи, щоб можна було довести виконання цього обов'язку", - говорить експерт.

Своєю чергою кредитори померлого мають протягом 6 місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину направити йому вимогу про погашення боргу.

"Якщо кредитор не знав та не міг дізнатися про прийняття спадщини спадкоємцем після смерті боржника, він має протягом 6 місяців з дня, коли він дізнався про це, пред’явити спадкоємцю вимогу про сплату боргу. Якщо він не зробить цього у вказаний строк, спадкоємець звільняється від боргів спадкодавця перед таким кредитором", - каже Тетеря.

Як прийняти спадщину (Фото: wiki.legalaid.gov.ua)

Спадкоємець має право перевіряти, чи дійсно наявний відповідний борг та деталі його погашення спадкодавцем. Зокрема вимагати надання можливості ознайомитися з договором, з якого виник борг, розрахунків заборгованості та штрафних санкцій, інформації про вже погашену заборгованість, відповідні документи, які все це підтверджують тощо.

"Для цього можна звернутися до кредитора з письмовою вимогою надати таку інформацію та копії документів. Якщо ж спадкоємець з певних причин не визнає таку заборгованість та обтяження нерухомості у зв’язку з нею, він має право звернутися до суду, щоб захистити свої права, або очікувати звернення з позовом до нього кредитора. І вже в межах судового спору доводити безпідставність заявлених до нього вимог", - каже юрист.