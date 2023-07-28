Що робити туристам, якщо в них вкрали гроші чи речі у готелі за кордоном: поради експертів

Українці у 2023 році все частіше стали обирати для відпочинку курорти за кордоном, оскільки відпочити на території України зараз дуже складно через військову агресію РФ. І часом туристи стикаються із ситуаціями, коли їхній номер в готелі обчистили злодії, вкравши особисті речі, документи та гроші.

Що потрібно робити туристам у такій ситуації, розповіли експерти у коментарі для DIP.

Дотримуйтесь розумної обережності на відпочинку

Крадіжки у туристів відбуваються у будь-якій країні світу, особливо там, де буває дуже багато іноземних гостей. З сейфа в номері можуть вкрасти гроші, з кімнати - особисті речі, на пляжі - телефони, гаджети та навіть рушники, під час екскурсії в галасливому туристичному місці можна легко позбутися годинника, телефонів, гаманця.

"Крадіжка може статися будь-де, і будь-які популярні зарубіжні курорти не виняток. Туристи розслабляються на відпочинку, втрачають пильність і перестають дотримуватися найпростіших правил власної безпеки, яким вони слідують вдома. Все, що потрібно насправді - це виявляти розумну обережність", - наголошують експерти.

Не варто брати на відпочинок коштовності та дорогі аксесуари, залишати речі без нагляду на пляжі, розкладати гроші та телефони на відкритому просторі: на шезлонгу, на столі у ресторані, на рушниках тощо.

Про прості правила особистої безпеки туроператори попереджають туристів у спеціальних пам'ятках, які у друкованому чи електронному вигляді входять до комплекту документів для відпочинку.

Що робити, якщо гроші та цінні речі вкрали

Якщо ж, попри запобіжні заходи, крадіжка відбулася в номері готелю або на території готелю за кордоном, то дійте за таким алгоритмом:

1. Необхідно негайно повідомити про крадіжку готельного гіда-представника туроператора. Його контактами запасіться заздалегідь, тому що ця людина допомагає у різних ситуаціях, які можуть виникнути у туриста.

2. Необхідно повідомити про крадіжку адміністрацію готелю. Зверніться на ресепшен. Готельний гід має допомогти з перекладом та комунікаціями туристам, які не володіють необхідною іноземною мовою.

3. При необхідності потрібно викликати разом із представниками готелю поліцію та повідомити про ситуацію консульство. Можливо, буде потрібна їх допомога чи консультація для подальших комунікацій з місцевими органами правопорядку. Контакти консульства також слід записати заздалегідь.

Якщо ви вкрали документи, то в першу чергу вам знадобиться допомога консульства. І обов'язково завітайте до відділення поліції. Прийшовши у відділення, опишіть поліцейському ситуацію, що трапилася, напишіть заяву про крадіжку. Поліцейський оформить документ, що підтверджує факт пограбування. Він буде потрібний для оформлення паспорта в консульстві та виплати страховки.

Важливо! Вимагати від туроператора участі у розслідуванні причин того, що сталося, супроводжувати вас у поліцію чи наполягати на компенсації вкраденого, туристи не мають права.

"Туристи придбали у туроператора послуги перельоту, трансферу, розміщення. Все, що пов'язано з правовою підтримкою туриста, наприклад, супровід у поліцію, до оплачених послуг не входить. Сприяння туристу залишається на розсуд туроператора - в особі готельного гіда та інших офіційних представників. Звичайно, туристам по можливості допомагатимуть, але в обов'язки туроператора це не входить. Для таких випадків є спеціальні додаткові послуги правового супроводу", - наголошують експерти.

Чи потрібно декларувати цінні речі

У разі крадіжки грошей чи речей отримати компенсацію від готелю буде дуже складно. Спочатку потрібно буде довести, що ці гроші чи речі у туриста справді були.

Найпростіший спосіб придбати такі докази "про всяк випадок" заздалегідь - задекларувати цінні речі та гроші під час перетину кордону, наприклад, у міжнародному аеропорту.

Туристи зазвичай використовують "зелений коридор" для декларації своїх речей. Але насправді кожен мандрівник має право внести в декларацію гаджет, годинник, інші цінні особисті речі, навіть якщо вони використовуються вже багато років.

Митна декларація з переліком цінностей, що ввозяться, дозволить туристу звернутися за грошовою компенсацією до страхової компанії, яка застрахувала готель від крадіжок та інших неприємних інцидентів.

Як убезпечити себе від крадіжок

Туристам рекомендують особливо цінні речі здавати у спеціальний сейф офісу готелю (не сейф у номері). Ці цінності описуються та здаються при в'їзді в готельний сейф (на ресепшен або в офісі управителя), а туристу видається квитанція або розписка з описом майна.

У разі крадіжки речей із такого спецсейфу, турист може "залізно" розраховувати на повну компенсацію, оскільки за зберігання його майна юридично відповідав саме готель.

Є нюанс і щодо документів. Перед поїздкою зробіть копії своїх документів, щоб брати із собою, наприклад, на екскурсії. Підтвердження особи може бути потрібне при посадці на судно для морської прогулянки або в інших місцях. Загалом, за кордоном бажано мати при собі копії документів для будь-яких прогулянок.

Не варто також носити з собою багато готівки або всі банківські картки, особливо якщо ви відпочиваєте за системою "все включено".