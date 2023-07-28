Что делать туристам, если у них украли деньги или вещи в отеле за границей: советы экспертов

Украинцы в 2023 году все чаще стали выбирать для отдыха курорты за границей, так как отдохнуть на территории Украины сейчас очень сложно из-за военной агрессии РФ. И порой туристы сталкиваются с ситуациями, когда их номер в отеле обчистили воры, украв личные вещи, документы и деньги.

Что нужно делать туристам в такой ситуации, рассказали эксперты в комментарии для DIP.

Придерживайтесь разумной осторожности на отдыхе

Кражи у туристов происходят в любой стране мира, особенно там, где бывает очень много иностранных гостей. Из сейфа в номере могут украсть деньги, из комнаты - личные вещи, на пляже - телефоны, гаджеты и даже полотенца, во время экскурсии в шумном туристическом месте можно запросто лишиться часов, телефонов, кошелька.

"Кража может произойти где угодно, и любые популярные зарубежные курорты не исключение. Туристы расслабляются на отдыхе, теряют бдительность и перестают придерживаться самых простых правил собственной безопасности, которым они следуют дома. Все, что нужно на самом деле - это проявлять разумную осторожность", - подчеркивают эксперты.

Не стоит брать на отдых драгоценности и дорогие аксессуары, оставлять вещи без присмотра на пляже, раскладывать деньги и телефоны на открытом пространстве: на шезлонге, на столе в ресторане, на полотенцах и так далее.

О простых правилах личной безопасности туроператоры предупреждают туристов в специальных памятках, которые в печатном или электронном виде входят в комплект документов для отдыха.

Что делать, если деньги и ценные вещи украли

Если же, несмотря на меры предосторожности, кража произошла в номере отеля или на территории отеля за границей, то действуйте по такому алгоритму:

1. Необходимо немедленно сообщить о краже отельному гиду-представителю туроператора. Его контактами запаситесь заранее, так как этот человек помогает в различных ситуациях, которые могут возникнуть у туриста.

2. Необходимо уведомить о краже администрацию отеля. Обратитесь на ресепшен. Отельный гид должен помочь с переводом и коммуникациями туристам, которые не владеют необходимым иностранным языком.

3. При необходимости нужно вызвать вместе с представителями отеля полицию и уведомить о ситуации консульство. Возможно, будет необходима их помощь или консультация для дальнейших коммуникаций с местными органами правопорядка. Контакты консульства также стоит записать заранее.

Если у вас украли документы, то в первую очередь вам понадобится помощь консульства. И обязательно посетите отделение полиции. Придя в отделение, опишите полицейскому произошедшую ситуацию, напишите заявление о краже. Полицейский оформит вам документ, подтверждающий факт ограбления. Он потребуется для оформления паспорта в консульстве и выплаты страховки.

Важно! Требовать от туроператора участия в расследовании причин того, что произошло, сопровождать вас в полицию или настаивать на компенсации украденного, туристы не имеют права.

"Туристы приобрели у туроператора услуги перелета, трансфера, размещения. Все, что связано с правовой поддержкой туриста, например, сопровождение в полицию, в оплаченные услуги не входит. Содействие туристу остается на усмотрение туроператора - в лице гостиничного гида иди других официальных представителей. Конечно же, туристам по возможности будут помогать, но в обязанности туроператора это не входит. Для таких случаев есть специальные дополнительные услуги правового сопровождения", - подчеркивают эксперты.

Нужно ли декларировать ценные вещи

В случае кражи денег или вещей получить компенсацию от отеля будет очень сложно. Сначала нужно будет доказать, что эти деньги или вещи у туриста действительно были.

Самый простой способ обзавестись такими доказательствами "на всякий случай" заранее - задекларировать ценные вещи и деньги во время пересечения границы, например, в международном аэропорту.

Туристы, как правило, используют "зеленый коридор" для декларации своих вещей. Но на самом деле, каждый путешественник имеет право внести в декларацию гаджет, часы, другие ценные личные вещи, даже если они используются уже много лет.

Таможенная декларация с перечнем ввозимых ценностей позволит туристу обратиться за денежной компенсацией в страховую компанию, которая застраховала отель от краж и других неприятных инцидентов.

Как обезопасить себя от краж

Туристам рекомендуют особо ценные вещи сдавать в специальный сейф офиса отеля (не сейф в номере). Эти ценности описываются и сдаются при въезде в отельный сейф (на ресепшен или в офисе управляющего), а туристу выдается квитанция или расписка с описью имущества.

В случае кражи вещей из такого спецсейфа, турист может "железно" рассчитывать на полную компенсацию, так как за хранение его имущества юридически отвечал именно отель.

Есть нюанс и по документам. Перед поездкой сделайте копии своих документов, чтобы брать с собой, например, на экскурсии. Подтверждение личности может потребоваться при посадке на судно для морской прогулки или в других местах. В целом, за границей желательно иметь при себе копии документов при любых прогулках.

Не стоит также носить с собой много наличных денег или все банковские карты, особенно, если вы отдыхаете по системе "все включено".