Що робити з ялинкою після свят: екологічні варіанти утилізації

Пункти утилізації

У Києві та багатьох інших містах працюватимуть пункти утилізації новорічних ялинок. Цього року в столиці таких майданчиків буде понад 40, і не лише на базах зеленого господарства, а й у парках і скверах.

Відносити ялинки в спеціальні пункти утилізації важливо для стану навколишнього середовища загалом. Подрібнені дерева використовують для мульчування лунок молодих саджанців. Так можна зберегти вологу влітку та запобігти перемерзанню коренів взимку.

Список локацій із пунктами утилізації КМДА оприлюднить ближче до нового року.

Виготовлення компосту

Якщо ви живете у приватному будинку та маєте власний город чи сад, тоді можете переробити ялинку на добриво й кинути її до решти компосту.

Дерево стане чудовим доповненням для вирощування інших рослин. Для мешканців міст такий варіант навряд чи підійде, тому краще пошукати пункти прийому дерев і передати їх туди.

Створення декорацій

Проявивши фантазію, ви можете зробити зі святкової ялинки ще один постійний елемент декору. Стовбур можна розпиляти на дві частини та зробити лавки на вулицю. Або використати для вирівнювання клумб чи доріжок.

А гілки ялинок і сосен можуть добре захистити від снігу чи морозу слабші рослини. Їх можна використати для прикривання рослин, які зимують вулиці.

Зоопарк

Існує така практика, коли зоопарки забирають ялинки на корм тваринам, для утеплення вольєрів чи інших потреб. Ви можете зателефонувати в притулок чи зоопарк вашого міста й поцікавитися, чи не потрібна їм жива ялинка.

Мило та ароматерапія

Відомо, що хвоя має доволі чіткий запах із корисним для дихальних шляхів ефектом. З неї навіть пропонують виготовити мило.

Для цього перемеліть хвою в блендері, розтопіть мильну основу, додайте кілька крапель гліцерину та олію з персикової кісточки. Додайте до суміші подрібнену хвою та перемішайте. Залийте це все в будь-яку форму, і скоро мило буде готове.

Хвою також можна просто розкласти по квартири в невеликих торбинках чи ємностях з водою. Таким чином в оселі буде зберігатися запах дерева.