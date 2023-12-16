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Які штрафи можна отримати за незаконно зрубану ялинку: названо суми

Україна, Субота 16 грудня 2023 16:29
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Які штрафи можна отримати за незаконно зрубану ялинку: названо суми Штрафи за незаконну вирубку дерев (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Чим ближче новорічні свята за календарем, тим частішають випадки незаконного вирубування дерев. Особливо це стосується, звісно, ялинок і сосен. Проте за такі дії в Україні передбачено покарання.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис КО "Київзеленбуд" у Facebook.

Штрафи за вирубування дерев

У Києві почали проводити обробку хвойних дерев у зелених зонах, аби запобігти випадкам вандалізму перед новорічними святами. Для рослин ці речовини безпечні, проте в теплому приміщенні виділяють неприємний запах.

Оброблені хвойні дерева завжди позначають попереджувальними табличками.

Однак серед інших покарань передбачені й штрафи, розмір яких залежить від величини та місця зеленого насадження:

  • у лісах - від 759 до 3 432 гривень
  • у межах міста та інших населених пунктів - від 1 152 до 1 852 гривень
  • у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - від 11 495 до 52 311 гривень

Де взяти ялинку законно

У Києві до самого Нового року в столиці працюватимуть святкові ярмарки з ялинками та іграшками.

Голосіївський район:

  • вул. Антоновича, 115 і перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
  • вул. Самійла Кішки, 5
  • вул. Степана Рудницького, 6-А
  • вул. Васильківська, 8
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації)
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2")
  • просп. Академіка Глушкова, 22-Б, 31-А
  • вул. Метрологічна, 19
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофанівський")

Дарницький район:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16
  • вул. Братства тарасівців, 9
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1, 13
  • вул. Здолбунівська, 2
  • вул. Михайла Драгоманова, 14
  • просп. Петра Григоренка, 9, 26, 41-43
  • вул. Ялтинська, 5-А, 5-Б
  • вул. Олени Пчілки, 2
  • вул. Олександра Мішуги, 2
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Григоренка
  • Харківське шосе, 57
  • вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Григоренка та просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки")
  • вул. Срібнокільська, 13
  • Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус")
  • вул. Бориса Гмирі, 1

Деснянський район:

  • вул. Каштанова, 7
  • вул. Рональда Рейгана, 2, 4, 8, 21
  • просп. Червоної Калини, 2, 6, 15, 26, 40, 42, 44, 47, 60/10, 75/2, 97
  • вул. Оноре де Бальзака, 60, 96
  • вул. Радунська, 3, 26/1
  • вул. Милославська, 10-А
  • вул. Миколи Закревського, 61/2
  • вул. Електротехнічна, 2, 4, 6, 8
  • вул. Миропільська, 2
  • вул. Шолом-Алейхема, 10-А, 17
  • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга)
  • просп. Лісовий, 28/41, 39, 16;
  • станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
  • станція метро "Чернігівська"

Дніпровський район:

  • бульв. Ігоря Шамо, 2/7
  • вул. Андрія Малишка, 4-А
  • вул. Івана Миколайчука, 9
  • вул. Миропільська, 25
  • вул. Райдужна, 4
  • вул. Юрія Шумського, 1
  • просп. Павла Тичини, 7
  • просп. Соборності, 2/1
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського

Оболонський район:

  • вул. Дніпроводська, 1
  • вул. Зої Гайдай, 2
  • пл. Петропавлівська, 2
  • просп. Володимира Івасюка, 27-Б, 46
  • вул. Семена Скляренка, 17
  • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А
  • просп. Оболонський, 1-Б, 52-А, 45/28
  • вул. Героїв Дніпра, 30, 32, 41
  • вул. Йорданська, 17
  • вул. Героїв полку "Азов", 3, 12, 34
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А
  • площа Оболонська, 6 (дві локації)
  • просп. Литовський, 2
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4

Печерський район:

  • бульв. Миколи Міхновського, 25, 30/1
  • вул. Велика Васильківська, 107

Подільський район:

  • вул. Верхній Вал, 16 (три локації)
  • вул. Вишгородська, 21/6, 45 (біля магазина "Варус")
  • вул. Івана Виговського, 18
  • вул. Світлицького, 23, 30/20
  • просп. Василя Порика, 2, 5 (розподільча смуга);
  • просп. Василя Порика, 13
  • вул. Наталії Ужвій, 12
  • просп. Правди, 12-А (біля магазина "АТБ"), 45, 47, 58 (ТЦ "Орнамент"), 66 (дві локації)
  • просп. Свободи, 2, 28
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20
  • вул. Кирилівська, 122
  • вул. Тираспольська, 49
  • вул. Межигірська - ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга)
  • вул. Сергія Данченка, 1

Святошинський район:

  • бульв. Кольцова, 13, 14-Л, 15
  • вул. Зодчих, 2/58, 46, 62
  • вул. Ірпінська, 76-80
  • вул. Сім'ї Стешенків, 7
  • вул. Василя Стуса, 20
  • вул. Академіка Булаховського, 30
  • ріг вул. Академіка Єфремова та просп. Палладіна (розподільча смуга)
  • перетин вулиць Підлісної та Генерала Наумова

Солом'янський район:

  • вул. Митрополита Василя Липківського, 3
  • бульв. Чоколівський, 20
  • бульв. Чоколівський, 19-21
  • просп. Повітрофлотський, 18/2
  • вул. Солом'янська, 39

Шевченківський район:

  • вул. Юрія Іллєнка, 1
  • вул. Данила Щербаківського, 56
  • ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва
  • вул. Парково-Сирецька, 10

Раніше ми розповідали, як обрати живу та штучну ялинку з турботою про здоров'я.

Читайте також, як ялинку під Києвом прикрасили іграшками з героями російського мультика.

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