Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном: покрокова інструкція

Втрата паспорта за кордоном може стати серйозною проблемою, але правильні дії допоможуть швидко вирішити ситуацію. Важливо не панікувати, а дотримуватися чіткої послідовності кроків.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні дії, які потрібно виконати, щоб мінімізувати незручності при втраті документів.

Залишайтеся спокійними та оцініть ситуацію

Перш за все, заспокойтеся й оцініть, чи дійсно паспорт втрачено. Можливо, він залишився в готелі, у вашій валізі або впав у транспорті.

Ретельно перевірте всі можливі місця, включаючи кишені, сумки та документи, які ви могли нещодавно переглядати. Якщо ви все-таки переконані, що паспорт втрачено, підготуйтеся до наступних кроків.

Запишіть деталі останнього місця перебування документа - це допоможе у спілкуванні з правоохоронними органами. Не панікуйте: втрата паспорта - поширена ситуація, і її вирішення чітко регламентовано.

Повідомте місцеву поліцію

Як тільки ви впевнені, що паспорт втрачено, зверніться до найближчого поліцейського відділку. У багатьох країнах реєстрація втрати документа є обов’язковою умовою для подальшого відновлення. Вам потрібно буде надати свої контактні дані, описати обставини втрати та отримати протокол або довідку.

Зазвичай цей документ видається одразу або протягом кількох годин. Зберігайте цей документ - він знадобиться під час звернення до консульства. Якщо ви не володієте мовою країни, попросіть гіда, представника готелю або знайомого допомогти.

Зверніться до консульства або посольства

Наступним кроком є звернення до консульства вашої країни. Заздалегідь знайдіть контактну інформацію дипломатичної установи у країні перебування.

У консульстві вам допоможуть оформити тимчасовий документ для повернення додому або новий закордонний паспорт. Для цього вам потрібно буде надати поліцейський протокол про втрату, копії документів (якщо є), а також інші дані, які підтверджують вашу особу.

Зазвичай оформлення документів займає кілька днів, тому підготуйтеся до можливих затримок. Перевірте, чи є можливість запису на прийом онлайн, щоб уникнути черг.

Головне при втраті паспорта - звернення до офіційних установ (фото: Freepik.com)

Використовуйте копії документів або інші підтвердження

Копії паспорта, зроблені заздалегідь, можуть значно полегшити процес відновлення. Якщо у вас є фотокопії сторінок паспорта або збережені скани в електронній пошті, покажіть їх представникам консульства.

Також корисними можуть бути інші документи, наприклад водійське посвідчення чи студентський квиток. Якщо копій немає, працівники консульства можуть зв’язатися з відповідними органами вашої країни для підтвердження особи.

Подбайте про безпеку та фінансові ресурси

Під час відсутності паспорта важливо забезпечити свою безпеку. Уникайте великих переміщень, тримайте при собі інші документи, які підтверджують вашу особу.

Якщо вам потрібні гроші, скористайтеся послугами міжнародних грошових переказів, які можуть бути організовані вашими родичами або друзями. Збережіть квитки на транспорт і бронювання готелів, щоб підтвердити свої плани на повернення додому.

У разі необхідності зверніться за порадою до консульства - вони можуть надати рекомендації щодо фінансової допомоги.