Що робити, якщо забули PIN-код на телефоні: допоможуть прості хитрощі

Сучасні телефони містять багато особистої і конфіденційної інформації. Тому багато власників намагаються захиститися за допомогою різних блокувань. Однак, якщо ви забули PIN-код, то не варто впадати у відчай, адже допоможуть прості способи.

Що робити, якщо забули PIN-код на телефоні - читайте нижче.

Smart Lock

За допомогою такої програми телефон можна розблокувати трьома способами:

Розпізнавання осіб - при визначенні власника телефон розблокується після порівняння особи з фото

Безпечний пристрій - до телефону через Bluetooth підключається "Знайомий" пристрій. У такий спосіб можна розблокувати смартфон

Безпечне місце - якщо на телефоні увімкнено GPS, людину направлять у точку, визначену як будинок. Коли місце зійдеться із заданим, то телефон розблокується

Батарея

Низький рівень заряду телефону може допомогти розблокувати пристрій. Коли на екрані з’явиться вікно попередження, що залишилося менше ніж 10% заряду. Тоді потрібно натиснути на нього, зайти в розділ "Стан батареї" і натиснути кнопку "Назад", щоб потрапити в меню налаштувань.

Потім у пункті "Безпека" можна вимкнути пароль.

Як розблокувати смартфон Apple

Зняти пароль з iPhone можна через iTunes. Щоб це зробити, дотримуйтесь інструкції:

вручну активуйте на своєму iPhone режим DFU

підключіть гаджет до комп’ютера кабелем Lightning та запустіть на ньому iTunes

відкриється діалогове вікно - знайдіть у ньому пункт "Відновити" і виберіть

пристрій запропонує завантажити та інсталювати свіжу актуальну версію iOS - підтвердьте цю операцію

після завершення оновлення iPhone потрібно буде скинути налаштування смартфона - цю дію також підтвердьте

від’єднайте смарт від комп’ютера та заново активуйте його

Який пароль не надійний

Якщо ваш пароль відповідає хоча б одному з цих пунктів, вам слід якнайшвидше його змінити. Ось як виглядають не надійні паролі:

ви використовуєте прості сполучення чисел і букв або відомі фрази: 123456, 111111, qwerty, admin

ваш пароль містить ваше ім'я, прізвище або номер телефону

пароль складається лише з літер або цифр і містить менш ніж п'ять символів

ви використовуєте однакові або сусідні символи, такі як 222222, xcvbnm та інші популярні скорочення

Важливо періодично змінювати паролі. Навіть якщо у вас надійний пароль, рекомендується час від часу змінювати його для власної безпеки.

Також не варто використовувати один пароль для різних сайтів. Наприклад, якщо ваш обліковий запис Facebook буде зламаний, хакери отримають доступ і до інших соціальних мереж. Кожен обліковий запис повинен мати свій унікальний пароль.

Додамо, що найбезпечніший пароль повинен складатися не менше ніж із 8 символів, містити великі та маленькі літери, цифри та додаткові символи, які доступні на клавіатурі.