Що робити, якщо військовий не виходить на зв'язок: поради Міноборони

Чіткий алгоритм дій

Якщо ваш знайомий або родич військовий не виходить на зв'язок тривалий час, необхідно повідомити про це до відповідних органів.

Куди дзвонити

Уповноважений зі зниклих безвісти: (099) 792-01-26

Гаряча лінія допомоги: 0 800 339 247

Написати в месенджери: (095) 896-04-21

Про зникнення військового потрібно повідомляти якомога швидше (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Які дані потрібно надавати

прізвище, ім'я та по батькові

дата народження

паспортні дані

особовий номер і номер військового квитка чи жетону

контактні дані місця постійної дислокації територіального центру комплектування та соціальної підтримки

ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини

контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник

телефони гарячої лінії частини, бригади, угрупування

дату, коли втратили зв'язок із рідною людиною

Якщо до цього ви бачили фото або інші відомості про зниклих осіб у пабліках чи соціальних мережах, також повідомляйте цю інформацію. Для встановлення місцеперебування будуть корисні будь-які відомі дані.