Що робити, якщо військовий не виходить на зв'язок: поради Міноборони

В умовах повномасштабного вторгнення чи не кожен українець має родича або знайомого, який служить у війську. Для близьких дуже важливо підтримувати зв'язок із військовим, проте не завжди це може вдаватися.
Що робити, якщо військовий перестав виходити на зв'язок, розповіли в Telegram-каналі Міноборони.
Якщо ваш знайомий або родич військовий не виходить на зв'язок тривалий час, необхідно повідомити про це до відповідних органів.
Куди дзвонити
Про зникнення військового потрібно повідомляти якомога швидше (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Якщо до цього ви бачили фото або інші відомості про зниклих осіб у пабліках чи соціальних мережах, також повідомляйте цю інформацію. Для встановлення місцеперебування будуть корисні будь-які відомі дані.
Раніше ми розповідали, як знятися зі статусу ВПО.
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