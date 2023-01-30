UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що робити, якщо військовий не виходить на зв'язок: поради Міноборони

Що робити, якщо зник зв'язок із військовим (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В умовах повномасштабного вторгнення чи не кожен українець має родича або знайомого, який служить у війську. Для близьких дуже важливо підтримувати зв'язок із військовим, проте не завжди це може вдаватися.

Що робити, якщо військовий перестав виходити на зв'язок, розповіли в Telegram-каналі Міноборони.

Чіткий алгоритм дій

Якщо ваш знайомий або родич військовий не виходить на зв'язок тривалий час, необхідно повідомити про це до відповідних органів.

Куди дзвонити

  • Уповноважений зі зниклих безвісти: (099) 792-01-26
  • Гаряча лінія допомоги: 0 800 339 247
  • Написати в месенджери: (095) 896-04-21

Про зникнення військового потрібно повідомляти якомога швидше (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Які дані потрібно надавати

  • прізвище, ім'я та по батькові
  • дата народження
  • паспортні дані
  • особовий номер і номер військового квитка чи жетону
  • контактні дані місця постійної дислокації територіального центру комплектування та соціальної підтримки
  • ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини
  • контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник
  • телефони гарячої лінії частини, бригади, угрупування
  • дату, коли втратили зв'язок із рідною людиною

Якщо до цього ви бачили фото або інші відомості про зниклих осіб у пабліках чи соціальних мережах, також повідомляйте цю інформацію. Для встановлення місцеперебування будуть корисні будь-які відомі дані.

Раніше ми розповідали, як знятися зі статусу ВПО.

Читайте також, як врятуватися під час атаки дронів-камікадзе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили Українизв'язок