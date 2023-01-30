Что делать, если военный не выходит на связь: советы Минобороны

В условиях полномасштабного вторжения почти каждый украинец имеет родственника или знакомого, который служит в армии. Для близких очень важно поддерживать связь с военным, однако это не всегда может удаваться.
Что делать, если военный перестал выходить на связь, рассказали в Telegram-канале Минобороны.
Если ваш знакомый или родственник не выходит на связь длительно, необходимо сообщить об этом соответствующим органам.
Куда звонить
Об исчезновении военного нужно сообщать как можно скорее (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Если вы видели фото или другие сведения о пропавших в пабликах или социальных сетях, также сообщайте эту информацию. Для установки местопребывания будут полезны любые известные данные.
Раньше мы рассказывали, как сняться со статуса ВПЛ.
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