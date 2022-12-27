Що робити, якщо ви розбили ртутний градусник: хімік дав план дій

Чим небезпечна ртуть

Ртуть - це хімічна речовина із періодичної таблиці Менделєєва. Вона має одну унікальну особливість, а саме починає випаровуватися за температури 18 градусів вище нуля. Зазвичай приблизно таке повітря в житловому приміщенні.

Якщо розбити градусник у кімнаті, метал почне відразу випаровуватися та осідати на стінках ваших органів дихання. Чим вище температура і більше сонячного світла, тим швидше відбувається випаровування.

Рідка ртуть (фото: uk.wikipedia.org)

Ускладнення при витіканні ртуті з градусника:

ураження слизової людини, що виражається у хронічному стоматиті

сповільнена робота нирок, тому можуть виникати сильні набряки

тому можуть виникати сильні набряки печінка не в змозі виводити токсини з організму

страждає серцево-судинна та нервова система

Залежно від ступеня отруєння ртуттю симптоми можуть варіюватися та проявлятися по-різному. Якщо ви розбили градусник і вдихнули навіть небагато речовини, зверніться до лікаря, щоб впевнитися в стабільності вашого стану.

Що робити, якщо розбили градусник

Гліб Репіч зазначає, що проблема полягає в тому, що при ударі об поверхню ртуть розбивається на найдрібніші кульки. Вони розлітаються по всьому приміщенні в найдрібніші шпарини: під меблі, плінтуси, щілини в підлозі тощо.

Хімік ділиться алгоритмом дій на такий випадок:

першим кроком відчиніть вікна, щоб мати доступ до свіжого повітря.

обгородіть місце, де сталася неприємність, щоб там ніхто не ходив.

візьміть банку з водою та кришкою.

зберіть туди всю ртуть. Найкраще це робити на зігнутий шматок паперу невеликим пензлем. Дуже маленькі краплинки підкочуйте одна до одної, щоб вони злипалися разом.

далі необхідно провести демеркуризацію, тобто хімічну обробку хлоркою. Помийте нею всі ділянки, де була розлита ртуть.

Після того, як ртуть була зібрана, не викидайте її просто в смітник. Найкраще віднести її пункту прийому небезпечних відходів у вашому місті.

Як і в будь-яких надзвичайних ситуаціях, відставте паніку. Ртуть вас не вб'є, а от страх і нерви завадять позбутися від наслідків. Не намагайтеся прибрати ртуть віником або пилососом. Це лише рознесе її та прискорить випаровування речовини.