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Що робити, якщо ви розбили ртутний градусник: хімік дав план дій

Що робити, якщо розбили градусник (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Не сюрприз, що коли настає сезон вірусних захворювань, ми все частіше користуємося термометрами. Попри існування електронних, більшість звикла до звичайних ртутних. З ними потрібно поводитися обережно, щоб не розбити.

А от як діяти, якщо градусник ненароком все-таки розбився розповів хімік-науковець Гліб Репіч на своїй сторінці в Instagram.

Чим небезпечна ртуть

Ртуть - це хімічна речовина із періодичної таблиці Менделєєва. Вона має одну унікальну особливість, а саме починає випаровуватися за температури 18 градусів вище нуля. Зазвичай приблизно таке повітря в житловому приміщенні.

Якщо розбити градусник у кімнаті, метал почне відразу випаровуватися та осідати на стінках ваших органів дихання. Чим вище температура і більше сонячного світла, тим швидше відбувається випаровування.

Рідка ртуть (фото: uk.wikipedia.org)

Ускладнення при витіканні ртуті з градусника:

  • ураження слизової людини, що виражається у хронічному стоматиті
  • сповільнена робота нирок, тому можуть виникати сильні набряки
  • печінка не в змозі виводити токсини з організму
  • страждає серцево-судинна та нервова система

Залежно від ступеня отруєння ртуттю симптоми можуть варіюватися та проявлятися по-різному. Якщо ви розбили градусник і вдихнули навіть небагато речовини, зверніться до лікаря, щоб впевнитися в стабільності вашого стану.

Що робити, якщо розбили градусник

Гліб Репіч зазначає, що проблема полягає в тому, що при ударі об поверхню ртуть розбивається на найдрібніші кульки. Вони розлітаються по всьому приміщенні в найдрібніші шпарини: під меблі, плінтуси, щілини в підлозі тощо.

Хімік ділиться алгоритмом дій на такий випадок:

  • першим кроком відчиніть вікна, щоб мати доступ до свіжого повітря.
  • обгородіть місце, де сталася неприємність, щоб там ніхто не ходив.
  • візьміть банку з водою та кришкою.
  • зберіть туди всю ртуть. Найкраще це робити на зігнутий шматок паперу невеликим пензлем. Дуже маленькі краплинки підкочуйте одна до одної, щоб вони злипалися разом.
  • далі необхідно провести демеркуризацію, тобто хімічну обробку хлоркою. Помийте нею всі ділянки, де була розлита ртуть.

Після того, як ртуть була зібрана, не викидайте її просто в смітник. Найкраще віднести її пункту прийому небезпечних відходів у вашому місті.

Як і в будь-яких надзвичайних ситуаціях, відставте паніку. Ртуть вас не вб'є, а от страх і нерви завадять позбутися від наслідків. Не намагайтеся прибрати ртуть віником або пилососом. Це лише рознесе її та прискорить випаровування речовини.

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