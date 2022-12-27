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Что делать, если вы разбили ртутный градусник: химик дал план действий

Что делать, если разбили градусник (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Не сюрприз, что когда наступает сезон вирусных заболеваний, мы все чаще пользуемся термометрами. Несмотря на существование электронных, большинство привыкло к обычным ртутным. С ними нужно обращаться осторожно, чтобы не разбить.

А вот как поступить, если градусник нечаянно все-таки разбился, рассказал химик-ученый Глеб Репич на своей странице в Instagram.

Чем опасна ртуть

Ртуть - это химическое вещество из периодической таблицы Менделеева. Она имеет одну уникальную особенность, а именно начинает испаряться при температуре 18 градусов выше нуля. Обычно примерно такой воздух в жилом помещении.

Если разбить градусник в комнате, металл начнет сразу улетучиваться и оседать на стенках ваших органов дыхания. Чем выше температура и больше солнечного света, тем быстрее происходит испарение.

Жидкая ртуть (фото: ru.wikipedia.org)

Осложнения при истечении ртути из градусника:

  • поражение слизистой человека, выражающееся в хроническом стоматите
  • замедленная работа почек, поэтому могут возникать сильные отеки
  • печень не в состоянии выводить токсины из организма
  • страдает сердечно-сосудистая и нервная система

В зависимости от степени отравления ртутью симптомы могут варьироваться и проявляться по-разному. Если вы разбили градусник и вдохнули даже немного вещества, обратитесь к врачу, чтобы убедиться в стабильности вашего состояния.

Что делать, если разбили градусник

Глеб Репич отмечает, что проблема заключается в том, что при ударе о поверхность ртуть разбивается на мельчайшие шарики. Они разлетаются по всему помещению в мельчайшие щели: под мебель, плинтусы, щели в полу и т.д.

Химик делится алгоритмом действий на такой случай:

  • первым шагом откройте окна, чтобы получить доступ к свежему воздуху.
  • огородите место, где произошла неприятность, чтобы там никто не ходил.
  • возьмите банку с водой и крышкой.
  • соберите туда всю ртуть. Лучше всего это делать на изогнутый кусок бумаги небольшой кистью. Очень маленькие капли подкатывайте друг к другу, чтобы они слипались вместе.
  • далее необходимо произвести демеркуризацию, то есть химическую обработку хлоркой. Помойте ею все участки, где была разлита ртуть.

После того как ртуть была собрана, не выбрасывайте ее прямо в мусорку. Лучше всего отнести ее к пункту приема опасных отходов в вашем городе.

Как и в любых чрезвычайных ситуациях, отставьте панику. Ртуть вас не убьет, а вот страх и нервы помешают избавиться от последствий. Не пытайтесь убрать ртуть веником или пылесосом. Это только разнесет его и ускорит испарение вещества.

Раньше мы рассказывали, какое дешевое средство поможет снизить давление и уровень холестерина.

Читайте также, каким препаратом нельзя сбивать температуру ребенку.

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