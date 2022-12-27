Что делать, если вы разбили ртутный градусник: химик дал план действий

Чем опасна ртуть

Ртуть - это химическое вещество из периодической таблицы Менделеева. Она имеет одну уникальную особенность, а именно начинает испаряться при температуре 18 градусов выше нуля. Обычно примерно такой воздух в жилом помещении.

Если разбить градусник в комнате, металл начнет сразу улетучиваться и оседать на стенках ваших органов дыхания. Чем выше температура и больше солнечного света, тем быстрее происходит испарение.

Жидкая ртуть (фото: ru.wikipedia.org)

Осложнения при истечении ртути из градусника:

поражение слизистой человека, выражающееся в хроническом стоматите

замедленная работа почек, поэтому могут возникать сильные отеки

поэтому могут возникать сильные отеки печень не в состоянии выводить токсины из организма

страдает сердечно-сосудистая и нервная система

В зависимости от степени отравления ртутью симптомы могут варьироваться и проявляться по-разному. Если вы разбили градусник и вдохнули даже немного вещества, обратитесь к врачу, чтобы убедиться в стабильности вашего состояния.

Что делать, если разбили градусник

Глеб Репич отмечает, что проблема заключается в том, что при ударе о поверхность ртуть разбивается на мельчайшие шарики. Они разлетаются по всему помещению в мельчайшие щели: под мебель, плинтусы, щели в полу и т.д.

Химик делится алгоритмом действий на такой случай:

первым шагом откройте окна, чтобы получить доступ к свежему воздуху.

огородите место, где произошла неприятность, чтобы там никто не ходил.

возьмите банку с водой и крышкой.

соберите туда всю ртуть. Лучше всего это делать на изогнутый кусок бумаги небольшой кистью. Очень маленькие капли подкатывайте друг к другу, чтобы они слипались вместе.

далее необходимо произвести демеркуризацию, то есть химическую обработку хлоркой. Помойте ею все участки, где была разлита ртуть.

После того как ртуть была собрана, не выбрасывайте ее прямо в мусорку. Лучше всего отнести ее к пункту приема опасных отходов в вашем городе.

Как и в любых чрезвычайных ситуациях, отставьте панику. Ртуть вас не убьет, а вот страх и нервы помешают избавиться от последствий. Не пытайтесь убрать ртуть веником или пылесосом. Это только разнесет его и ускорит испарение вещества.