Что делать, если вы разбили ртутный градусник: химик дал план действий

Не сюрприз, что когда наступает сезон вирусных заболеваний, мы все чаще пользуемся термометрами. Несмотря на существование электронных, большинство привыкло к обычным ртутным. С ними нужно обращаться осторожно, чтобы не разбить.
А вот как поступить, если градусник нечаянно все-таки разбился, рассказал химик-ученый Глеб Репич на своей странице в Instagram.
Ртуть - это химическое вещество из периодической таблицы Менделеева. Она имеет одну уникальную особенность, а именно начинает испаряться при температуре 18 градусов выше нуля. Обычно примерно такой воздух в жилом помещении.
Если разбить градусник в комнате, металл начнет сразу улетучиваться и оседать на стенках ваших органов дыхания. Чем выше температура и больше солнечного света, тем быстрее происходит испарение.
Жидкая ртуть (фото: ru.wikipedia.org)
Осложнения при истечении ртути из градусника:
В зависимости от степени отравления ртутью симптомы могут варьироваться и проявляться по-разному. Если вы разбили градусник и вдохнули даже немного вещества, обратитесь к врачу, чтобы убедиться в стабильности вашего состояния.
Глеб Репич отмечает, что проблема заключается в том, что при ударе о поверхность ртуть разбивается на мельчайшие шарики. Они разлетаются по всему помещению в мельчайшие щели: под мебель, плинтусы, щели в полу и т.д.
Химик делится алгоритмом действий на такой случай:
После того как ртуть была собрана, не выбрасывайте ее прямо в мусорку. Лучше всего отнести ее к пункту приема опасных отходов в вашем городе.
Как и в любых чрезвычайных ситуациях, отставьте панику. Ртуть вас не убьет, а вот страх и нервы помешают избавиться от последствий. Не пытайтесь убрать ртуть веником или пылесосом. Это только разнесет его и ускорит испарение вещества.
Раньше мы рассказывали, какое дешевое средство поможет снизить давление и уровень холестерина.
Читайте также, каким препаратом нельзя сбивать температуру ребенку.