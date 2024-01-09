Що робити, якщо ви пролили на свій ноутбук рідину

Якщо ноутбук підключено до електромережі, негайно вимкніть його

Витягніть кабель зарядки з розетки та комп'ютера, а потім і всі інші шнури, приєднані до ноутбука. Вода та електрика не найбезпечніше поєднання як для техніки, так і для вас.

Переверніть та вимкніть ноутбук

Переверніть апарат клавіатурою вниз, щоб вода, яка могла потрапити всередину, витекла назовні. Одночасно натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки екран не згасне. Це найшвидший спосіб вимкнути пристрій.

Вимкніть усі пристрої

Відключіть всі зовнішні пристрої від ноутбука. Флешки, карти пам'яті, USB модем, навіть батарею! При контакті комп'ютера з водою може постраждати не тільки він, але й аксесуари.

Витріть ноутбук

Тепер повністю витріть свій ноутбук, не перевертаючи його назад. Ідеально для цієї мети підійде бавовняний рушник: він чудово вбирає будь-які рідини. Можна використовувати паперові серветки.

Якщо нічого з цього немає, рятуйте апарат усім, що потрапить під руку.

Приділіть особливу увагу клавіатурі: вода легко затікає під клавіші. Не забудьте протерти порти та отвір для охолодження.

Перевірте роботу пристрою через 48 годин

Якщо через дві доби ноутбук вийде увімкнути, скопіюйте важливі дані на сторонні носії. Справа в тому, що пошкодження можуть проявити себе не одразу. Можливо, наслідки контакту з водою нагадають про себе за кілька днів або навіть тижнів, і комп'ютер вийде з ладу.

Що робити, якщо всередину ноутбука потрапили кава, вино чи чай

Рідини з добавками небезпечніші для ноутбука, ніж вода. Кавова гуща, цукор та інші домішки у цих напоях можуть засмічувати та окислювати комплектуючі, завдаючи їм додаткових збитків. Зрештою, кнопки ноутбука можуть стати липкими і навіть відмовитися працювати.

Щоб уникнути проблем, краще почистити ноутбук зсередини ще до просушування. Ви можете зробити це самостійно, розібравши апарат і видаливши весь бруд за допомогою паперових серветок або ватних тампонів, змочених у невеликій кількості спирту. Але пам'ятайте, що самостійне розбирання анулює гарантію.

Корпуси різних ноутбуків можуть сильно відрізнятися за дизайном та порядком розбору. Якщо ніколи не розкривали свій пристрій, пошукайте в Мережі інструкцію з обслуговування такої моделі.

Якщо висушений ноутбук більше не вмикається або не хочете чистити його самостійно, можете звернутися за професійною допомогою до сервісного центру.