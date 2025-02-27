Що робити, якщо ви прокидаєтеся о третій годині ночі і не можете заснути?

Які причини нічних пробуджень?

Якщо ви бачите, що зараз 2 години ночі, 3 години ночі або навіть 4 години ночі, і у вас ще є час, до того, як спрацює будильник, ви не самотні. Вчені - сонологи стверджують, що таке явище дуже популярне.

Дослідження показують, що принаймні третина людей прокидається серед ночі принаймні тричі на тиждень. Однак зазвичай існує причина, через яку наше тіло природно вирішує, що пора вставати з ліжка.

На щастя, ці проблеми зазвичай несерйозні для більшості, але вони можуть дратувати і варто звернутися до лікаря, якщо поганий сон впливає на ваше життя. Якщо сон регулярно порушується вночі, це може мати негативний вплив на організм.

Психолог і фахівець зі сну доктор Алекса Кейн стверджує, що є кроки, які ви можете вжити, щоб допомогти точно визначити проблему та незабаром почати повноцінний нічний відпочинок.

Вона пропонує взагалі ігнорувати час, коли ви прокидаєтеся, навіть якщо це може здатися, що це за годинниковим механізмом, оскільки проблема більш ніж імовірна в іншому місці.

За словами доктора Кейна, справжнє занепокоєння виникає, коли після пробудження ви взагалі не можете заснути до ранку.

Пробудження пізно вночі може бути викликано різними факторами, такими як розлад сну або стрес. Дуже поширеною причиною може бути просто людська природа.

Місце, де ви спите, також може бути причиною проблеми, яку може бути трохи складніше вирішити. Можливо, це сирена машини швидкої допомоги, радіо сусіда, що працює в сусідній квартирі, або надокучливий вуличний ліхтар, який світить прямо з вашого боку ліжка.

Як діяти, якщо ви прокинулись вночі та не можете заснути?

Наступного разу, коли ви прокинетеся рано, дайте собі 15-20 хвилин, щоб знову заснути, оскільки це може статися природним чином.

Якщо ви не спите довше, краще встати з ліжка, радить доктор Кейн.

"Наш мозок дуже асоціативний. Це означає, що якщо ми залишаємося в ліжку протягом тривалого часу, коли не спимо, наш мозок може асоціювати ліжко з діяльністю під час неспання, як-от хвилювання та планування, а не зі сном", - повідомила експерт.

Вставання з ліжка розриває цю асоціацію.

Вправи на розслаблення можуть допомогти вам вимкнути реакцію вашого тіла "борись або біжи" та активізують реакцію "відпочинок". Коли ваше тіло заспокоїться і ви знову відчуєте сонливість, повертайтеся в ліжко.

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